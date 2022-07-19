Guía completa sobre el adeudo directo SEPA Core

El adeudo directo SEPA básico es un instrumento financiero que te permite hacer cobros en Euros directamente en la cuenta bancaria del cliente. Su mayor ventaja es que los roles se revierten en comparación con los pagos tradicionales por transferencia bancaria: con el adeudo directo, el deudor solo tiene que autorizar el cobro de los recibos en su cuenta, en lugar de tener que tomar la iniciativa y enviar el dinero pendiente por transferencia. Así, los comerciantes evitan posibles problemas relacionados con el impago de sus facturas.

¿Qué es el esquema de domiciliación bancaria SEPA básico (Core)?

Hay dos modalidades de adeudo directo SEPA: SEPA B2B y SEPA Core. Cada uno está enfocado a un tipo de deudor distinto. Mientras que el sistema SEPA B2B está orientado a empresas y autónomos, el sistema SEPA Core también engloba a los clientes particulares. Para saber qué sistema es más conveniente para tu negocio, consulta cuáles son las diferencias entre SEPA Core y B2B.

En este artículo vamos a repasar cómo funciona el sistema SEPA Core.

Cómo cobrar a tus clientes mediante el adeudo SEPA Core

Si ya conoces las ventajas de elegir la domiciliación bancaria como método de pago para tus clientes, en esta sección te explicamos el proceso paso a paso.

1. Genera la autorización SEPA

Antes de poder empezar a hacer los cobros, necesitas una autorización de tu cliente. Esta autorización se conoce como mandato de adeudo directo SEPA. El mandato puede ser un formulario en papel o digital y debe contener unos datos obligatorios que explicaremos más adelante.

2. Pide a tu cliente que firme la autorización

Este paso es fundamental porque, sin la firma del cliente, el mandato no se considerará válido y el deudor podrá devolver los recibos que se carguen en su cuenta. Por el mismo motivo, es importante que compruebes que la información es correcta y que el mandato SEPA Core incluye todos los datos obligatorios.

3. Notifica a tu cliente antes de la fecha de cobro

Según la normativa vigente, debes notificar al cliente sobre el cobro pendiente con una antelación de 14 días naturales (a menos que fijéis otro plazo de mutuo acuerdo).

Dependiendo de si se trata de un pago recurrente o único, la frecuencia de las notificaciones varía. Si el pago es de una cantidad fija de manera periódica, como en el caso de las suscripciones, basta con informar a tu cliente una sola vez especificando el importe y la frecuencia de los cobros. Por el contrario, si la cantidad y la frecuencia de los pagos son variables, debes avisar al cliente antes de cada cobro.

4. Presenta la solicitud de cobro SEPA a tu banco

El último paso es enviar la solicitud de cobro a tu banco para que pase el cargo al banco de tu cliente. Esta solicitud se envía en un archivo XML donde se especifican los datos del mandato y unos códigos de transacción específicos para el tipo de cobro (por ejemplo, si es puntual o recurrente). Para más detalles, consulta nuestra guía sobre cómo enviar mandatos de Adeudo Directo SEPA y solicitudes de cobro.

Después de mandar la solicitud, el cobro tardaría unos días en procesarse y llegar a tu cuenta, por lo que es importante que conozcas cuáles son los plazos límite para enviar cobros con el sistema SEPA básico Core.

Todo sobre el modelo de mandato SEPA básico Core

Como vimos anteriormente, el mandato de adeudo directo SEPA es la autorización que firma el cliente para permitir la retirada de los futuros pagos en su cuenta bancaria.

El contenido de los mandatos SEPA se rige por unas normas muy estrictas. Si el mandato no incluye todos los datos exigidos, la autorización no se considerará válida. Así pues, comprueba siempre que en el mandato aparece la siguiente información.

Referencia del mandato.

Identificador del comerciante.

IBAN y código BIC de la cuenta del cliente.

IBAN de la cuenta del comerciante.

Datos del comerciante y del cliente.

Tipo de pago (por ejemplo, puntual o recurrente).

Lugar y fecha.

Firma del cliente.

Si te quedan dudas sobre cómo rellenar el modelo o qué estructura tiene, echa un vistazo a nuestra guía sobre el modelo de mandato SEPA.

Agiliza la gestión de los mandatos de adeudo directo SEPA Core con GoCardless

Rellenar los mandatos y enviar a tu banco las correspondientes solicitudes de cobro no tiene por qué ser una tarea complicada.

GoCardless te ayuda a gestionar tus mandatos de adeudo directo SEPA Core a través de una interfaz intuitiva y fácil de usar. Te proporcionamos un formulario online para que tu cliente te autorice a realizar los cobros en su cuenta bancaria. Además, notificamos al cliente y enviamos al banco las solicitudes de cobro automáticamente dentro de los plazos establecidos para que no tengas que estar pendiente de las fechas. Incluso si los pagos fallan, nuestra herramienta Success+ reintenta cobrar el pago de manera inteligente en el momento en el que es más probable que el cliente tenga suficientes fondos en su cuenta.

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Sea cual sea el modelo de comercio electrónico que mejor se adapte a tu negocio, en GoCardless te ayudamos a gestionar todos tuscobros recurrentes y agilizar los procesos administrativos, reduciendo el tiempo que pasas reclamando elcobro de tus facturas pendientes. Además, también te ofrecemos una amplia selección deintegraciones para que conectes GoCardless con tu software de contabilidad preferido.

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