Diferencia entre SEPA core y B2B

Última ediciónmay 20222 min de lectura
SEPA es el acrónimo de Single Euro Payments Area y es un acuerdo que se estableció para llevar a cabo transacciones rápidas y seguras entre bancos de la Unión Europea. El adeudo directo SEPA es una modalidad que requiere la autorización tanto del acreedor como de la entidad financiera del deudor.
En este artículo, veremos la diferencia entre SEPA core y SEPA B2B, y cuál de las dos modalidades te conviene más para tu negocio.
Modalidad SEPA B2B
El sistema SEPA B2B se ha creado específicamente para entidades jurídicas, ya sean empresas o autónomos. Hay que tener en cuenta que existen entidades bancarias que, pese a pertenecer a la zona SEPA, no ofrecen este tipo de modalidad porque no es obligatoria. Antes de empezar a emitir recibos a tus clientes, es necesario aportar al banco una autorización previa firmada por el cliente.
La ventaja de utilizar este sistema es que el deudor dispone de tan solo 3 días para devolver el recibo así que, por lo general, es casi imposible que esto ocurra, a no ser que se produzca un error técnico con el banco o que el cliente tenga problemas de liquidez.
Modalidad SEPA Core
SEPA Core es el sistema básico y es obligatorio para cualquier banco que ofrezca el servicio de domiciliación bancaria en euros. Al ser parecido al sistema tradicional de recibos domiciliados, aunque un cliente haya firmado una orden de domiciliación, los recibos podrán devolverse. El plazo de devolución varía según las circunstancias: 5 días (por cualquier motivo), 8 semanas (pagos autorizados por mandato de adeudo), 13 meses (pagos no autorizados por mandato de adeudo).
La ventaja es que no es necesaria la autorización por parte del cliente para cargar recibos, por lo tanto, es una modalidad flexible y, por ello, muy utilizada.
SEPA core o SEPA B2B: ¿cuál te conviene más para tu negocio?
Ahora que ya conoces la diferencia entre SEPA core y SEPA B2B, te daremos unas pautas para ayudarte a decidir cuál es la modalidad más adecuada para tu negocio.
Antes de tomar una decisión, tendrías que tener en cuenta algunos factores.
En primer lugar, fíjate en tu cliente. Si es un particular, deberás utilizar el sistema core; mientras que si es un autónomo o una empresa y responde con agilidad, el sistema B2B es una buena opción. Si, por el contrario, el cliente es un buen pagador pero no está disponible con facilidad, la modalidad B2B no es tan eficaz ya que tardará en prestar su consentimiento y aceptar los recibos, por lo que, en este caso, se recomienda utilizar el sistema básico.
Si el cliente es un mal pagador, la modalidad B2B es la que te conviene más porque los recibos no podrán devolverse. Además, evitarás pagar las comisiones por impagos que se generan cuando se devuelven los recibos.
Para resumir: si envías recibos con importes pequeños, es recomendable utilizar el sistema SEPA core, mientras que si giras recibos con importes elevados cuya devolución puede dañar el flujo de caja de tu negocio, es preferible la modalidad B2B, siempre y cuando tu cliente la acepte.
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