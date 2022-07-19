Reclamar las facturas atrasadas a tus clientes es uno de los trámites administrativos más engorrosos de la gestión de un negocio. Por suerte, hay otras opciones más eficaces con las que no tendrás que esperar a que te paguen: domiciliar los recibos SEPA a tus clientes. Si no sabes cómo hacerlo, te explicamos qué son los recibos SEPA y cómo usarlos para cobrar a tus clientes por domiciliación bancaria.

¿Qué es un recibo SEPA?

En primer lugar, te explicamos qué es SEPA. Este acrónimo hace referencia a la zona única de pagos en euros, la iniciativa impulsada por la Unión Europea para simplificar las transacciones internacionales entre países europeos. Gracias a este proyecto, enviar o recibir pagos desde cualquiera de los países que forman parte de la zona SEPA es tan rápido y sencillo como hacer una operación nacional, sin costes añadidos.

Cuando hablamos de recibos SEPA, nos referimos a los recibos domiciliados SEPA. La domiciliación bancaria SEPA es el sistema que permite a los comerciantes cobrar sus facturas directamente de la cuenta bancaria de sus clientes. Así, pueden recibir los pagos sin tener que esperar a que el cliente se acuerde de hacer la transferencia, de manera que disfrutan de un mayor control sobre el flujo de caja de su negocio.

Para iniciar el cobro, los recibos domiciliados SEPA se envían al banco del comerciante en forma de un documento financiero llamado remesa bancaria, que incluye todos los datos de los recibos domiciliados. De este modo, puedes gestionar todos los cobros conjuntamente, en lugar de procesar cada recibo por separado.

¿Cómo se crea una remesa bancaria?

Para que tu banco lo interprete sin incidencias, el archivo de remesa bancaria SEPA debe seguir un formato XML estándar según la norma ISO 20022. En resumen, para generar los recibos SEPA desde Excel correctamente, el archivo debe contener la siguiente información:

Un encabezado en la primera fila de la hoja de cálculo.

Una sección detallando la información del pagador: fecha de ejecución, nombre de la empresa ordenante, datos de la cuenta ordenante, etc.

Una sección con la información del beneficiario: referencia, importe, moneda, nombre del comerciante, detalles de su cuenta bancaria, motivo del pago, etc.

Características de los recibos SEPA

Domiciliar los recibos SEPA es más sencillo de lo que parece. Solo debes asegurarte de que tienes toda la información necesaria antes de emitir los recibos SEPA para enviarlos al banco. En primer lugar, necesitas un mandato de adeudo directo SEPA en el que el cliente te autorice a hacer los cargos en su cuenta. También debes solicitar al pagador los códigos IBAN y BIC de la cuenta donde se harán los cargos.

¿Cuáles son los esquemas para cobrar los recibos SEPA?

Dependiendo del tipo de cliente (por ejemplo, si se trata de un particular o una empresa), se aplican dos tipos de esquemas para cobrar los recibos:

Esquema CORE: te permite cobrar a cualquier tipo de cliente, independientemente de que sea un particular, un autónomo o una empresa. Todos los bancos ofrecen este esquema.

Esquema B2B: sirve únicamente para cobrar a profesionales y empresas. Es un esquema opcional, por lo que no todos los bancos ofrecen este servicio.

Cada esquema presenta algunas diferencias, como el plazo de cobro límite para los recibos SEPA y la posibilidad de que el cliente pueda devolver el cobro o no. Si necesitas más información, te recomendamos que eches un vistazo a nuestra guía sobre la domiciliación bancaria SEPA.

Gestiona tus recibos SEPA con GoCardless

¿Generar manualmente los recibos SEPA en Excel te parece una tarea demasiado enrevesada? GoCardless se encarga de crear por ti las remesas de recibos SEPA a través de una interfaz intuitiva y muy fácil de usar.

Con nuestro sistema online, procesamos los mandatos digitales de adeudo directo SEPA para automatizar tu negocio de manera inteligente y prevenir los errores humanos. GoCardless notifica automáticamente a los clientes sobre los futuros cobros dentro de los plazos que exige la normativa vigente, dependiendo de si los recibos SEPA son para pagos únicos o recurrentes. Si el pago no puede procesarse con éxito por el motivo que sea (por ejemplo, si no hay suficientes fondos en la cuenta del cliente), nuestra herramienta Success+ reintenta el pago fallido de forma inteligente en el día más óptimo para garantizar el cobro de tus facturas.

Siempre a tu disposición

Sea cual sea el modelo de comercio electrónico que mejor se adapte a tu negocio, en GoCardless te ayudamos a gestionar todos tus cobros recurrentes y agilizar los procesos administrativos, reduciendo el tiempo que pasas reclamando el cobro de tus facturas pendientes. Además, también te ofrecemos una amplia selección de integraciones para que conectes GoCardless con tu software de contabilidad preferido.

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