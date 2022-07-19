La domiciliación bancaria, o adeudo directo SEPA, es un esquema que se ha implementado en la eurozona para que las transferencias entre bancos de diferentes países se lleven a cabo bajo los mismos términos y condiciones de las transferencias nacionales.

Para empezar a cobrar por domiciliación bancaria, sin embargo, el mandato debe contener ciertos datos obligatorios, entre ellos, el número de referencia SEPA.

Qué es la referencia de la orden de domiciliación SEPA

La referencia del mandato SEPA es un código alfanumérico compuesto por 35 caracteres que se asigna a cada mandato para identificar los adeudos asociados. La referencia debe ser única y obligatoria por cada mandato porque sirve para evitar problemas relacionados con los cobros y las devoluciones.

En caso de que la referencia no esté cumplimentada correctamente, el mandato podría no tener la misma validez ya que la transacción no estaría autorizada, por lo tanto, el cliente podrá devolver el recibo durante un plazo de 13 meses.

Cómo elegir una referencia única del mandato SEPA

Como ya hemos mencionado anteriormente, la referencia de la orden de domiciliación SEPA debe ser única e irrepetible, por lo que recomendamos emplear secuencias de números consecutivos. De esta forma, podrás llevar a cabo un mejor seguimiento y será más sencillo encontrar un mandato en concreto.

Por qué elegir GoCardless para tus domiciliaciones

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Gracias al adeudo directo SEPA, tendrás un mayor control sobre los importes a cobrar y, además, se evitarán retrasos en los pagos. Otra ventaja es que GoCardless cumple con todos los requisitos de conformidad SEPA y se encarga de gestionar las notificaciones de los pagos y los mandatos.

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