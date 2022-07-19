Tanto si eres autónomo como si tienes una empresa, el pago domiciliado es uno de los sistemas más eficaces que te permite evitar impagos por parte de los clientes.

Si te estás planteando recurrir a este sistema, en esta guía te explicamos qué se necesita para domiciliar un pago.

Qué son los pagos domiciliados

La domiciliación bancaria, también conocida como «adeudo directo SEPA», consiste en encargar y autorizar el cargo de una cantidad de dinero a nuestro banco habitual o entidad de pago.

Este sistema ya se utiliza en todos los países de la eurozona y es ideal para los cobros recurrentes, por ejemplo, las suscripciones y el cobro de facturas mensuales.

No solo es un sistema que beneficia a la empresa, sino también a los clientes, ya que tendrán un mayor control sobre sus gastos y sabrán exactamente cuándo se les cargará el importe en su cuenta bancaria.

¿Por qué elegir la domiciliación bancaria?

La domiciliación bancaria tiene varias ventajas tanto para las empresas como para los clientes. En primer lugar, es fácil de implementar y es un método de pago rápido. Tus clientes solo tendrán que cumplimentar un formulario online y autorizar los cobros desde su cuenta bancaria.

Al ser un sistema automático y eficiente, se ahorra tiempo ya que una vez que los hayas configurado no tendrás que hacer nada más. Los clientes no tendrán que acudir al banco para pagarte ni tú tendrás que enviarles las facturas. Además, es un método más barato porque elimina las gestiones administrativas, automatizando los procesos de facturación y cobro.

La principal ventaja es que evita el problema de los impagos y de los pagos atrasados puesto que el cliente siempre pagará a tiempo. El control lo tiene la empresa, quien establece el importe y la fecha de cobro.

Pasos para domiciliar los pagos

A continuación, te explicamos cómo domiciliar un pago para que puedas ofrecer a tus clientes un sistema sencillo y seguro, y ahorrarles gestiones innecesarias.

Antes de pasar a tus clientes a la domiciliación bancaria necesitas una orden de domiciliación o mandato SEPA de tu cliente que te autorice a retirar dinero de su cuenta. El mandato SEPA es un documento que garantiza el cobro de facturas y recibos mediante una entidad bancaria que actúa como intermediaria.

Para que resulte válido, el mandato SEPA deberá contener la siguiente información obligatoria:

Nombre, identificación y dirección del acreedor. Nombre y dirección del cliente. IBAN de la cuenta del cliente. Código de la entidad. Tipo de pago (recurrente o único). Lugar y fecha. Firma.

Una vez que lo tengas listo, deberás enviárselo a tu cliente para poder empezar a recibir pagos.

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