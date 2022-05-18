Modelo de mandato SEPA

Si para cobrar a tus clientes has optado por la domiciliación bancaria, deberías conocer en detalle qué es y para qué sirve el mandato SEPA.

En este artículo, te contamos todo lo que hay que saber sobre este modelo, desde qué es hasta cómo rellenarlo.

Qué es el mandato SEPA

El mandato SEPA, también conocido como orden de domiciliación, es un documento firmado por el pagador y sirve para autorizar tanto al acreedor a efectuar el cobro como a la entidad bancaria a atender dicha transacción.

Qué es el adeudo directo SEPA

Para entender mejor qué es el mandato SEPA, tendrás que saber qué es el adeudo directo SEPA. El adeudo directo es un método de pago que consiste en efectuar un cargo en la cuenta bancaria del deudor. La transacción es iniciada por el acreedor tras la autorización proporcionada por el deudor a través del envío del mandato SEPA.

Todos los adeudos directos son en euro y se emiten a bancos de países que forman parte de la zona SEPA. Además, deberán presentarse antes de la fecha de cobro, es decir, la fecha en la que el deudor está obligado a cumplir con su obligación de pago.

Estructura de un mandato SEPA para rellenar

A continuación, detallamos la estructura obligatoria que debe tener un documento de orden de domiciliación SEPA para que tenga validez.

En primer lugar, el encabezamiento estándar debe ser el siguiente: Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA.

En cuanto al contenido jurídico obligatorio, deberá incluirse al menos lo siguiente:

Esquema básico (Core)

"Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a (A) {NOMBRE DEL COMERCIANTE} a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de {NOMBRE DEL COMERCIANTE}. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Por favor, rellene todos los campos marcados".

Esquema B2B

"Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a (A) {NOMBRE DEL COMERCIANTE} a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de {NOMBRE DEL COMERCIANTE}. Este mandato es exclusivo para transacciones business-to-business. No podrá exigir un reembolso a su entidad una vez que se haya efectuado el cargo en su cuenta, pero tiene derecho a solicitar a la misma que no efectúe cargos en su cuenta hasta el día en que venza el pago. Por favor, rellene todos los campos marcados*".

Finalmente, tendremos que incluir las instrucciones para que el cliente devuelva el documento cumplimentado y firmado, así como el siguiente texto: "Encontrará sus derechos detallados en una declaración que puede solicitar a su banco".

Datos obligatorios de un mandato SEPA

Para que sea válido, en el mandato SEPA deberá aparecer la siguiente información obligatoria:

Número de referencia del mandato, es decir, un código alfanumérico de 35 posiciones. Tendremos que especificar si se trata de un mandato Core o B2B. Identificador y datos del acreedor. Datos del deudor, que además debe ser el titular de la cuenta a la que se emitirán las domiciliaciones. El tipo de pago (si es único o recurrente) y el IBAN de la cuenta del deudor. El lugar y la fecha de la firma. Las firmas.

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