Paiements internationaux
Connecter
Modules complémentaires
En voir plus
Découvrez comment les entreprises SaaS peuvent gagner plus d’abonnés.
Gagnez des clients en répondant à la demande des consommateurs avec GoCardless
Découvrez comment les consommateurs préfèrent payer leurs factures d’énergie.
Découvrez les données clés de l'étude Forrester dans cette infographie.
Instant Bank Pay, notre première fonctionnalité qui s'appuie sur l’open banking.
Développez votre entreprise en élargissant votre couverture de paiement.
Découvrez les défis et les bonnes pratiques de la facturation à grande échelle
Les préférences de vos clients en matière de paiement ont un impact sur leurs décisions d’achat. Découvrez les préférences des payeurs en 2021 et comment les exploiter à l’avantage de votre entreprise.
Quels pays ouvrent la voie dans le développement de l’open banking ?
Découvrez les avantages de l’open banking: de la sécurité aux économies de coûts
GoCardless est nommé leader dans les rapports de G2 pour l’hiver 2021
Les données clés de l'étude Forrester sur les décideurs de paiement.
Nous avons analysé plus de 52 millions de paiements de 55 000 entreprises GoCardless pour vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur les taux d’échec des paiements.
L'abonnement résiste bien en temps de crise
Diriger avec sang-froid durant les crises
Echange sur les modèles de souscription & les meilleures stratégies pour 2020.
Les clients accepteront-ils des mesures de sécurité renforcées si elles compliquent leur transaction ? Découvrez la réponse grâce à notre étude sur 4 000 clients en France, au Royaume Uni, en Allemagne et en Espagne.
12785 consommateurs sur 10 marchés partagent leurs préférences de paiement 2019.
12 785 consommateurs sur 10 marchés partagent leurs préférences de paiement en 2019.