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Entreprise

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5 faits sur la façon dont les clients B2B SaaS choisissent de payer
5 faits sur la façon dont les clients B2B SaaS choisissent de payer

Découvrez comment les entreprises SaaS peuvent gagner plus d’abonnés.

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Paiements
3 façons dont GoCardless réduit vos délais d’encaissement des paiements
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Gagnez des clients en répondant à la demande des consommateurs avec GoCardless

Lecture : 5 minutes
Entreprise
Comment les clients souhaitent-ils payer leurs factures d’énergie ?
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Découvrez comment les consommateurs préfèrent payer leurs factures d’énergie.

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Entreprise
[Infographie] Les défis des paiements récurrents, selon notre étude menée par Forrester Consulting
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Découvrez les données clés de l'étude Forrester dans cette infographie.

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Entreprise
Vous pouvez désormais encaisser des paiements de banque à banque instantanément avec GoCardless
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Instant Bank Pay, notre première fonctionnalité qui s'appuie sur l’open banking.

Lecture : 3 minutes
GoCardless
Les 8 dimensions des paiements récurrents : Couverture
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Développez votre entreprise en élargissant votre couverture de paiement.

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Global Payments
Facturation à grande échelle : Guide pour les services financiers
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Découvrez les défis et les bonnes pratiques de la facturation à grande échelle

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Entreprise
[Étude] Préférences de paiement des consommateurs en 2021
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Les préférences de vos clients en matière de paiement ont un impact sur leurs décisions d’achat. Découvrez les préférences des payeurs en 2021 et comment les exploiter à l’avantage de votre entreprise.

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Global Payments
Pionniers et retardataires : l’open banking dans le monde
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Quels pays ouvrent la voie dans le développement de l’open banking ?

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Open banking
Six raisons de ne pas ignorer les paiements traités via l’open banking
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Découvrez les avantages de l’open banking: de la sécurité aux économies de coûts

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Entreprise
GoCardless est nommé leader dans les rapports de G2 pour l’hiver 2021
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Lecture : 3 minutes
Paiements
Repensez votre stratégie de paiement pour sauver vos clients et votre santé financière : 4 données clés
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Les données clés de l'étude Forrester sur les décideurs de paiement.

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Entreprise
[Rapport] L’indice de réussite des paiements 2020
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Nous avons analysé plus de 52 millions de paiements de 55 000 entreprises GoCardless pour vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur les taux d’échec des paiements.

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Entreprise
L’abonnement, un modèle économique résilient
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L'abonnement résiste bien en temps de crise

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Trésorerie
4 conseils pour gérer sa trésorerie en temps de crise
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Diriger avec sang-froid durant les crises

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Trésorerie
Quelles stratégies de croissance pour les modèles de souscriptions en 2020 ?
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Echange sur les modèles de souscription & les meilleures stratégies pour 2020.

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Entreprise
Sécurité ou simplicité de l'expérience de paiement : Que recherchent les acheteurs en ligne ?
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Les clients accepteront-ils des mesures de sécurité renforcées si elles compliquent leur transaction ? Découvrez la réponse grâce à notre étude sur 4 000 clients en France, au Royaume Uni, en Allemagne et en Espagne.

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Paiements
Comment les consommateurs préfèrent-ils régler leurs achats récurrents en 2019 ?
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12785 consommateurs sur 10 marchés partagent leurs préférences de paiement 2019.

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Croissance
Les préférences de paiement pour les achats récurrents : Étude consommateur 2019
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12 785 consommateurs sur 10 marchés partagent leurs préférences de paiement en 2019.

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Paiements
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