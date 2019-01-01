Les préférences de paiement pour les achats récurrents : Étude consommateur 2019

Avec quelles méthodes de paiement vos clients sont-ils le plus à l’aise ? Et parmi celles-ci, lesquelles préfèrent-ils utiliser ?

Connaître les réponses à ces questions peut fortement influencer votre taux de conversion, et, par conséquent, votre chiffre d’affaires.

Avec l’aide de YouGov, nous avons sondé 10 marchés (Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Danemark, Suède, États-Unis, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande) pour découvrir les préférences de paiement des consommateurs en 2019. L’étude portait sur quatre types de paiements récurrents : abonnements traditionnels, abonnements en ligne, factures (charges) et versements.

Notre rapport (gratuit) regorge d’informations utiles qui vous permettront de considérablement optimiser votre potentiel de conversion. Entre autres, découvrez pourquoi proposer le porte-monnaie électronique comme méthode de paiement est nécessaire en France mais pas au Royaume-Uni, quels marchés privilégient les cartes de crédit, quels marchés préfèrent les éviter etc.