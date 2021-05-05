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[Infographie] Les défis des paiements récurrents, selon notre étude menée par Forrester Consulting

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Dernière modificationmai 2021Lecture : 1 minutes

Le contexte actuel des paiements récurrents est complexe et source de sérieux défis opérationnels pour les entreprises.

GoCardless a demandé à Forrester Consulting d’évaluer la situation des paiements récurrents dans le monde. Forrester a interrogé 700 décideurs de paiement dans des organisations intervenant auprès des entreprises et du grand public, ou exclusivement auprès des clients professionnels.

Cette infographie identifie les principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées lors de la collecte de paiements récurrents et comment les entreprises optimisent leurs stratégies commerciales.

Infographic - The challenges of recurring payments - Forrester

Source: Forrester - Rethink Your Payment Strategy To Save Your Customers And Bottom Line

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