Sécurité ou simplicité de l'expérience de paiement : Que recherchent les acheteurs en ligne ?

L'authentification forte du client (ou SCA pour Strong Customer Authentication) est une législation européenne qui entrera en vigueur le 14 septembre 2019.

Pour de nombreuses entreprises, cette législation requirt la mise en place de mesures de sécurité supplémentaires au cours des achats en ligne.

Les consommateurs accepteront-ils ces changements ou les rejetteront-ils en abandonnant la transaction en plein processus ?

Les acheteurs recherchent-ils en priorité la sécurité ou la simplicité ?

Nous avons mené une étude sur 4 000 clients en France, au Royaume Uni en Allemagne et en Espagne afin d'analyser leur attitude face à la sécurité et à la simplicité des achats en ligne.

Téléchargez les résultats complets de l'étude et découvrez les réponses aux questions suivantes :