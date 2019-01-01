Skip to content
Fil d'Ariane
Ressources
Comptabilité

Comptabilité

Qu’est-ce qu’une lettre de change relevé (LCR) ?
Qu’est-ce qu’une lettre de change relevé (LCR) ?

Qu’est-ce qu’une lettre de change relevé et comment l’utiliser ?

Lecture : 2 minutes
Comptabilité
Tenir la comptabilité d’une entreprise en ligne
Tenir la comptabilité d’une entreprise en ligne

Comment bien choisir son logiciel de comptabilité en ligne ?

Lecture : 3 minutes
Comptabilité
L’annexe comptable: définition
L’annexe comptable: définition

Qu’est-ce que l’annexe comptable et que contient ce document ?

Lecture : 3 minutes
Comptabilité
Quelle est la différence entre l'EBE et l'Ebitda ?
Quelle est la différence entre l'EBE et l'Ebitda ?

Découvrez ce que sont l’EBE et l’EBITDA, son équivalent américain.

Lecture : 2 minutes
Comptabilité
Le coût de l’externalisation de la paie
Le coût de l’externalisation de la paie

L’externalisation de la paie est une tendance qui gagne de plus en plus d’ent...

Lecture : 2 minutes
Comptabilité
Qu’est-ce que la Valeur Actuelle Nette ?
Qu’est-ce que la Valeur Actuelle Nette ?

Le calcul de la Valeur Actuelle Nette vous aide à faire de meilleurs...

Lecture : 2 minutes
Comptabilité
Comment calculer l'EBITDA
Comment calculer l'EBITDA

Quelle est la meilleure manière de calculer l’EBITDA ?

Lecture : 2 minutes
Comptabilité
Qu'est-ce qu'une facture proforma ?
Qu'est-ce qu'une facture proforma ?

Quelles sont les différences entre une facture proforma et une facture normale ?

Lecture : 2 minutes
Comptabilité
5 raisons d'intégrer une solution de paiement dans votre logiciel de facturation
5 raisons d'intégrer une solution de paiement dans votre logiciel de facturation

Gérez-vous vos paiements depuis votre logiciel de facturation ou de ventes existant ? Si non, voici 5 raisons de vous y mettre sans attendre.

Lecture : 4 minutes
Comptabilité
Le guide complet pour optimiser le poste clients
Le guide complet pour optimiser le poste clients

82 % des entreprises qui mettent la clé sous la porte souffrent de problèmes de trésorerie. En optimisant vos flux de trésorerie grâce à un meilleur processus de gestion du poste clients, vous donnez une assise financière plus stable à votre entreprise.

PDF
Comptabilité
Digitalisation des cabinets comptables : le guide A-Z pour faire les bons choix
Digitalisation des cabinets comptables : le guide A-Z pour faire les bons choix

Digitaliser son cabinet comptable, comment être certain d'aborder correctement le sujet de la transformation numérique ? Avez-vous une vue d'ensemble du sujet ?

PDF
Comptabilité
Prélèvement automatique : Le guide complet pour les experts-comptables
Prélèvement automatique : Le guide complet pour les experts-comptables

Tout savoir sur le prélèvement automatique qui permet de mettre en place des règlements récurrents auprès de vos clients.

PDF
Comptabilité
Être toujours payé à temps : Le guide pour les comptables
Être toujours payé à temps : Le guide pour les comptables

Comment réduire les retards de paiement ? Voici le guide ultime pour être toujours payé à temps. Découvrez les 5 étapes pratiques pour des paiements rapides et une trésorerie positive.

PDF
Comptabilité
Les bases de la tarification : Le guide pour les experts-comptables
Les bases de la tarification : Le guide pour les experts-comptables

Facturer au forfait, au temps passé… l’impact des nouvelles technologies poussent à revoir la manière dont l’expertise comptable est facturée. Découvrez dans ce guide différents modèles et conseils pour revoir votre politique tarifaire.

PDF
Comptabilité
Cabinets comptables : 5 méthodes efficaces pour gagner des clients
Cabinets comptables : 5 méthodes efficaces pour gagner des clients

5 méthodes éprouvées pour rendre votre cabinet plus visible sur le marché.

Lecture : 4 minutes
Comptabilité
Entrepreneurs, comment automatiser votre comptabilité grâce aux logiciels cloud
Entrepreneurs, comment automatiser votre comptabilité grâce aux logiciels cloud

Voyons comment gagner du temps sur la gestion comptable de votre entreprise.

Lecture : 2 minutes
Comptabilité
Valoriser la mission de conseil de l'expert-comptable : apport et prix
Valoriser la mission de conseil de l'expert-comptable : apport et prix

Discuter de la valeur ajoutée d'une prestation avec ses clients & ses prospects.

Lecture : 3 minutes
Comptabilité
Automatiser le rapprochement et le lettrage des comptes
Automatiser le rapprochement et le lettrage des comptes

Comment faire gagner du temps et de l'argent à tout le monde ?

Lecture : 2 minutes
Comptabilité
Experts-comptables : améliorez votre trésorerie en automatisant vos paiements
Experts-comptables : améliorez votre trésorerie en automatisant vos paiements

Les premières victimes des retards de paiement sont les PME les plus fragiles.

Lecture : 2 minutes
Comptabilité
GoCardless pour Sellsy : Facturation et prélèvements gérés depuis un unique outil
GoCardless pour Sellsy : Facturation et prélèvements gérés depuis un unique outil

L'intégration de GoCardless-Sellsy offre une nouvelle expérience utilisateur.

Lecture : 2 minutes
GoCardless
Passer à la comptabilité Cloud : les avantages pour votre entreprise
Passer à la comptabilité Cloud : les avantages pour votre entreprise
Lecture : 2 minutes
Comptabilité
1...789

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

S'inscrire

Nous contacter

Equipe commerciale

Contacter notre équipe commerciale

+33 1 89 96 19 11

Service d'assistance

Contacter le service d'assistance

Demander un rappel

+33 1 70 37 71 23

Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.