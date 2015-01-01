Digitalisation des cabinets comptables : le guide A-Z pour faire les bons choix

Notre guide vous accompagne dans la découverte des différentes solutions disponibles actuellement et comment elles vous aideront à faire évoluer votre cabinet d’expertise comptable pour qu’il réponde aux exigences de l’ère numérique.

En France, environ 1% des cabinets estiment que la transformation numérique ne les concerne pas. 64% des cabinets voyaient le passage aux solutions Cloud comme une obligation en 2015.

Si votre cabinet n’est pas encore passé au Cloud, la vraie question est : pourquoi ?

Passer au numérique pour votre cabinet comme pour l’activité de vos clients ouvre de nouvelles opportunités. Dans ce guide gratuit, vous découvrirez 26 solutions et conseils pour réussir votre passage au numérique.

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