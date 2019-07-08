Passer à la comptabilité Cloud : les avantages pour votre entreprise

La gestion des finances de l’entreprise devrait toujours se faire par le biais de procédures cohérentes et efficaces qui prennent le moins de temps possible.

Cependant, si vous gérez encore vos comptes par le biais de feuilles Excel, de dossiers papiers ou d’un logiciel de comptabilité de bureau traditionnel, vous perdez probablement une quantité énorme de cette productivité potentielle. En cause, la saisie de données chronophage, la mauvaise int�égration avec vos systèmes et les heures passées à chercher cette formule compliquée. Tout cela vous fait perdre un temps considérable et vous empêche d’atteindre vos objectifs.

En passant à une plateforme de comptabilité nouvelle génération, vous améliorerez non seulement l’efficacité de vos procédures, et obtiendrez aussi toute une série d’améliorations qui ne peuvent être obtenues que par le biais d’une solution de gestion financière en ligne.

Alors, quels sont ces avantages ? Et pourquoi la comptabilité Cloud est-elle une évolution si positive pour le succès à long terme de votre entreprise ?

La comptabilité Cloud, la « nouvelle norme »

La comptabilité Cloud s’impose rapidement sur le marché actuel comme la solution de choix pour les entreprises souhaitant avoir un meilleur contrôle sur leurs finances.

Une enquête récente de Markess International indique que près de 50% des entreprises de plus de 10 salariés en France fait déjà appel au moins à un service cloud. La tendance augmente rapidement, elles seront 2/3 à le faire d’ici fin de 2018.

Après avoir parlé aux clients de GoCardless, nous avons constaté que 38 % de nos utilisateurs professionnels n’utilisent pas de logiciel de comptabilité du tout. Passer à la comptabilité Cloud pourrait grandement améliorer leur productivité et leur contrôle des finances. La comptabilité Cloud vous offre les avantages suivants :

Accès n’importe quand, n’importe où : grâce à la comptabilité en ligne, vous avez accès à vos comptes 24h/24 7j/7, du moment que vous avez une connexion à Internet. Ainsi, vous pouvez vérifier votre situation de trésorerie depuis votre café local ou même envoyer une facture depuis votre salon. La communication en temps réel et les prévisions, (les données bancaires en temps réel, les applications de numérisation intelligente et le traitement de données automatisé) sont réunis en un seul et même endroit pour vous offrir une vue d’ensemble actualisée en temps réel de toutes vos informations financières importantes. Ceci représente un énorme avantage lorsque vous souhaitez vous pencher sur les plans de développement futur de votre entreprise.

Un système intégré construit sur des applications d’entreprise – les plateformes de comptabilité Cloud vous permettent d’ajouter des applis et des outils FinTech afin de personnaliser les fonctionnalités de vos systèmes. Connectez-vous au flux en direct d’une banque, enregistrez les dépenses, relancez les clients aux factures impayées ou améliorez votre communication selon les applis que vous choisissez.

Un moyen plus efficace de contrôler vos finances – l’automatisation intelligente complète votre rapprochement bancaire, relance les factures impayées et encaisse les paiements instantanément. Prenez le contrôle total de votre gestion financière et concentrez votre temps à améliorer vos relations avec la clientèle plutôt que l’administration.

Une meilleure collaboration avec votre comptable – L’accès instantané partagé à vos données et la communication en temps réel apportés par la comptabilité Cloud vous permet d’entretenir une relation plus productive et tournée vers l’avenir avec votre comptable et vos conseillers.

L’intégration de GoCardless avec les logiciels de comptabilité Cloud

Votre solution GoCardless s’intègre à toutes les plateformes de comptabilité Cloud. Que vous recherchiez des fonctionnalités de comptabilité simples ou bien une solution de comptabilité multi-entreprises complète, vous trouverez une solution de comptabilité en ligne qui correspond à vos besoins et qui vous permet d’avoir GoCardless comme solution de choix pour l’encaissement des paiements.

Que vous soyez un travailleur indépendant, lune micro-entreprise jusqu’à un grand compte, il existe de nombreuses solutions depuis ChargeBee, Zoho, Zuora, à Sage 50 ou encore QuickBooks.

Peu importe le logiciel comptable en ligne que vous choisirez, nous vous garantissons que GoCardless restera toujours intégré en tant que solution de prélèvement automatique, avec une intégration complète qui extrait directement les informations de paiement dans vos comptes.

Solution de prélèvement automatique sans tracas.

Intégration totale avec votre plateforme comptable.

Paiements flexibles et pré-autorisation des montants.

Automatisation de la collecte de factures et trésorerie récurrentes.

Faible coût – cliquez ici pour en savoir plus.

Si vous n’avez pas encore envisagé la comptabilité Cloud, c’est le moment ou jamais ! Pourquoi ne pas passer à un système plus puissant, flexible et intégré ?

Pour en savoir plus, cliquez ici ou appelez notre équipe commerciale au 01 70 37 71 23.