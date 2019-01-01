Le guide complet pour optimiser le poste clients

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82 % des entreprises qui mettent la clé sous la porte souffrent de problèmes de trésorerie. En optimisant vos flux de trésorerie grâce à un meilleur processus de gestion du poste clients, vous donnez une assise financière plus stable à votre entreprise.
Dans ce guide, nous vous présenterons plusieurs moyens d’optimiser la gestion de votre poste clients. Ces optimisations concernent essentiellement deux aspects de votre entreprise :
Comment optimiser vos processus
Comment optimiser la gestion de vos clients
Nous examinerons chacun de ces aspects tour à tour, en vous présentant des actions concrètes à mettre en oeuvre dès aujourd’hui pour améliorer la trésorerie de votre entreprise.