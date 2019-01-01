Skip to content
Fil d'Ariane
Ressources
Comptabilité

Le guide complet pour optimiser le poste clients

82 % des entreprises qui mettent la clé sous la porte souffrent de problèmes de trésorerie. En optimisant vos flux de trésorerie grâce à un meilleur processus de gestion du poste clients, vous donnez une assise financière plus stable à votre entreprise.

Faire défiler pour en savoir plus

Comment donner une assise financière plus stable à votre entreprise ?

Dans ce guide, nous vous présenterons plusieurs moyens d’optimiser la gestion de votre poste clients. Ces optimisations concernent essentiellement deux aspects de votre entreprise :

  • Comment optimiser vos processus

  • Comment optimiser la gestion de vos clients

Nous examinerons chacun de ces aspects tour à tour, en vous présentant des actions concrètes à mettre en oeuvre dès aujourd’hui pour améliorer la trésorerie de votre entreprise.

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

S'inscrire

Nous contacter

Equipe commerciale

Contacter notre équipe commerciale

+33 1 89 96 19 11

Service d'assistance

Contacter le service d'assistance

Demander un rappel

+33 1 70 37 71 23

Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.