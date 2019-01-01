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Être toujours payé à temps : Le guide pour les comptables

Comment réduire les retards de paiement ? Voici le guide ultime pour être toujours payé à temps. Découvrez les 5 étapes pratiques pour des paiements rapides et une trésorerie positive.

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Une récente étude de Dun  & Bradstreet, une entreprise américaine spécialisée dans  l’édition de données sur les  entreprises, a révélé qu’un cabinet comptable moyen totalise environ  62 000 € de créances en attente de paiement. Cette culture endémique de délai de paiement  affecte non seulement la trésorerie de votre cabinet mais aussi la  capacité de vos clients de PME à  payer vos honoraires.

Quelles solution pour réduire les retards de paiement ? Télécharger ce guide pour être toujours payé à temps et découvrez les 5 étapes pratiques pour des paiements rapides et une trésorerie positive.

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