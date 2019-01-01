Être toujours payé à temps : Le guide pour les comptables

Une récente étude de Dun & Bradstreet, une entreprise américaine spécialisée dans l’édition de données sur les entreprises, a révélé qu’un cabinet comptable moyen totalise environ 62 000 € de créances en attente de paiement. Cette culture endémique de délai de paiement affecte non seulement la trésorerie de votre cabinet mais aussi la capacité de vos clients de PME à payer vos honoraires.

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