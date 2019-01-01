Les bases de la tarification : Le guide pour les experts-comptables

Votre modèle de tarification a-t-il évolué au fil du temps ? Etes-vous toujours compétitif ? Conservez-vous une marge suffisante ? En se tournant vers les solutions cloud, les cabinets comptables automatisent de nombreux process métiers et gagnent du temps de gestion administrative. Temps qui peut alors être réinvesti pour offrir plus de conseil.

Bien qu’utilisé pendant de nombreuses années avec succès, la rémunération au temps passé à moins de sens aujourd’hui. Avec les outils du digital, les experts-comptables passent moins de temps sur des tâches automatisables. Ce qui les amène à apporter davantage de conseil pour compenser la baisse des honoraires.

Dans ce guide, nous décrivons et comparons différents modèles de facturation des honoraires comptables. Du forfait à la tarification par la valeur, nous vous proposons les meilleurs conseils pour vous aider à élaborer une politique tarifaire gagnante pour votre cabinet comptable.

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