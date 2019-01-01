Skip to content
Fil d'Ariane
Ressources

Derniers articles

Comment recevoir un virement bancaire ?
Comment recevoir un virement bancaire ?

Le virement bancaire est-il le meilleur moyen de collecter les paiements ?

Lecture : 3 minutes
Paiements
Payer par chèque ou créer un chèque en ligne
Payer par chèque ou créer un chèque en ligne

Banques et commerces : l’utilisation du chèque sur Internet.

Lecture : 2 minutes
Paiements
Fonctionnement du prélèvement bancaire
Fonctionnement du prélèvement bancaire

Les avantages du prélèvement bancaire

Lecture : 2 minutes
Prélèvement bancaire
conséquences sur les virements SEPA
conséquences sur les virements SEPA

Les conséquences du Brexit sur les virements SEPA

Lecture : 2 minutes
Prélèvement bancaire
Définition et exemple d’une note de débours
Définition et exemple d’une note de débours

En quoi consiste une Note de débours ?

Lecture : 2 minutes
Comptabilité
Accepter un paiement par carte sans terminal
Accepter un paiement par carte sans terminal

Comment faire pour accepter un paiement par carte sans terminal de paiement ?

Lecture : 4 minutes
Moyens de paiement alternatifs
Rejet de prélèvement: quels sont les délais?
Rejet de prélèvement: quels sont les délais?

Rejets de prélèvement SEPA : tout savoir sur les délais

Lecture : 3 minutes
SEPA
Heures de traitement des virements bancaires
Heures de traitement des virements bancaires

Connaître l’heure de traitement des virements bancaires

Lecture : 2 minutes
Banking
Effectuer un virement vers un compte anglais
Effectuer un virement vers un compte anglais

Comment faire un virement depuis un compte français vers un compte anglais ?

Lecture : 2 minutes
SEPA
Les frais de rejet de prélèvement
Les frais de rejet de prélèvement

Doit-on payer des frais bancaires pour un rejet ou un incident de prélèvement ?

Lecture : 3 minutes
Paiements récurrents
Connaître les frais de virement bancaire
Connaître les frais de virement bancaire

Quels sont les différents tarifs appliqués sur les virements bancaires ?

Lecture : 3 minutes
Banking
Peut-on recevoir un virement le dimanche ?
Peut-on recevoir un virement le dimanche ?

Comment recevoir un virement le dimanche ?

Lecture : 2 minutes
Facturation
Solution pour proposer le prélèvement SEPA
Solution pour proposer le prélèvement SEPA

Mettre en place le prélèvement SEPA sur son site internet

Lecture : 2 minutes
Prélèvement bancaire
Le prélèvement automatique du loyer
Le prélèvement automatique du loyer

Prélèvement automatique du loyer : les solutions les plus fiables.

Lecture : 3 minutes
Prélèvement bancaire
Comment faire un virement SEPA ?
Comment faire un virement SEPA ?

Comment effectuer un virement SEPA pour un entrepreneur ?

Lecture : 3 minutes
SEPA
Les différents modes de paiement SEPA
Les différents modes de paiement SEPA
Lecture : 2 minutes
Paiements
Se faire rembourser un prélèvement SEPA
Se faire rembourser un prélèvement SEPA

Comment obtenir un remboursement sur un prélèvement SEPA ?

Lecture : 2 minutes
Prélèvement bancaire
Paiement et virement instantané : les applis
Paiement et virement instantané : les applis

Les solutions pour des virements instantanés rapides et sûrs

Lecture : 3 minutes
Paiements
Comprendre le prélèvement SEPA B2B
Comprendre le prélèvement SEPA B2B

En quoi consiste le prélèvement SEPA B2B ?

Lecture : 2 minutes
Paiements
Montant maximum pour un virement instantané
Montant maximum pour un virement instantané

Quel est le montant maximum pour un virement instantané ?

Lecture : 2 minutes
Paiements
SWIFT et SEPA : quelle différence ?
SWIFT et SEPA : quelle différence ?

SWIFT ou SEPA, tout savoir sur les deux termes.

Lecture : 3 minutes
Global Payments
Quel est le délai d'un virement SEPA?
Quel est le délai d'un virement SEPA?

Connaître les différents délais d’un virement SEPA

Lecture : 2 minutes
Paiements
Fintech : ces start up qui révolutionnent les moyens de paiement
Fintech : ces start up qui révolutionnent les moyens de paiement

Quelles sont les différentes fintech?

Lecture : 3 minutes
Technologie
[Rapport] Le moyen de paiement choisi a un impact sur la longévité du client
[Rapport] Le moyen de paiement choisi a un impact sur la longévité du client

La rétention client est la clé de la croissance pour toutes les entreprises. Découvrez notre dernière étude sur l’influence des méthodes de paiement sur le churn client et la rétention, menée par le Suscribed Institute de Zuora et GoCardless.

PDF

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

S'inscrire

Nous contacter

Equipe commerciale

Contacter notre équipe commerciale

+33 1 89 96 19 11

Service d'assistance

Contacter le service d'assistance

Demander un rappel

+33 1 70 37 71 23

Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.