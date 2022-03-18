Comment faire un virement SEPA depuis la Suisse vers la France ?

Faire un virement SEPA depuis la Suisse vers la France nécessite de connaître les actions à mener pour effectuer un virement international entre deux comptes bancaires, qui pourront être en outre libellés dans une même devise ou dans des devises différentes. Cependant, effectuer un virement SEPA depuis la Suisse vers la France implique des conditions comme une certaine tarification par rapport aux taux de change.

Celui-ci peut s’avérer être coûteux si le virement SEPA depuis la Suisse vers la France est effectué au sein d’un établissement bancaire traditionnel, mais il est possible en outre d’optimiser ses coûts en choisissant des solutions de paiement en ligne. Cependant, outre la tarification du virement SEPA depuis la Suisse vers la France, il est essentiel de savoir comment effectuer un virement SEPA depuis la Suisse vers la France.

Les caractéristiques du virement SEPA

Le virement SEPA permet d’effectuer un virement international comme un virement domestique de la Suisse vers la France. Il comporte plusieurs avantages :

frais réduits : généralement, les frais sont réduits voir inexistants.

la suisse fait partie de la zone SEPA et donc un virement de la Suisse vers la France sera considéré comme un virement domestique.

lorsque le virement SEPA sera envoyé vers la France, le délai de réception pour le créancier varie généralement de 24 h à 72 h.

On nomme le virement SEPA également virement bancaire international ou transfert international. L’entrepreneur a plusieurs possibilités pour initier un transfert de la Suisse vers la France et ces différentes possibilités peuvent faire varier considérablement les coûts associés à ce virement SEPA.

Il est à noter que la Suisse fait partie intégrante de la zone SEPA et ainsi, il est donc possible de procéder à un paiement en euros vers la France. Cela peut prendre la forme d’un virement domestique et il sera en outre rapide et sécurisé. Le virement pourra être effectué de banque à banque et nécessite de disposer de plusieurs informations (coordonnées bancaires du créancier). Ces virements SEPA pourront être répertoriés dans un logiciel de comptabilité et de gestion comme celui de l’entreprise Sage.

L’entrepreneur qui souhaite effectuer un virement vers la France, pourra utiliser un service de change de devises en ligne, ce qui veut dire qu’il pourra effectuer un changement de devise, avec une conversion au meilleur taux possible. Il est à noter qu’il sera nécessaire de se rapprocher de l’établissement bancaire, pour savoir si elle facture les virements SEPA, certaines ont tendance à facturer les virements que les créanciers français recevront comme certaines banques françaises.

Quelles sont les informations à avoir pour effectuer un virement SEPA depuis la Suisse vers la France ?

Il est nécessaire de disposer de certaines informations pour faire un virement SEPA depuis la Suisse vers la France :

les identifiants BIC : ce code international est également appelé code SWIFT et désigne l’agence bancaire.

l’IBAN du destinataire : il se trouve sur le relevé d’identité bancaire (RIB) et est toujours collecté par le créancier, qui devra envoyer les fonds vers la France. Le débiteur français devra en outre remplir un mandat, le signer et le transmettre à son établissement bancaire.

Il sera en outre judicieux de se rapprocher de son créancier et lui conseiller vivement d’utiliser une solution de paiement comme GoCardless, surtout si la relation commerciale est régulière. Les deux parties peuvent bénéficier de ce service, à travers un système de prélèvement des paiements internationaux dans la devise locale, qui sera converti dans la devise du créancier à un taux de change avantageux.