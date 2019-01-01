Skip to content
Fil d'Ariane
Ressources

Derniers articles

Créer une facture de peintre
Créer une facture de peintre

Comment créer une facture de peintre ?

Lecture : 2 minutes
Petite entreprise
Tout savoir sur le chèque différé
Tout savoir sur le chèque différé

Comment utiliser correctement le chèque différé pour son entreprise ?

Lecture : 2 minutes
Paiements
L’utilité d’un générateur de carte bancaire
L’utilité d’un générateur de carte bancaire

Les mystères et le fonctionnement des générateurs de carte bancaire.

Lecture : 3 minutes
Paiements
Comment fonctionne une CB internationale
Comment fonctionne une CB internationale

Reconnaître et utiliser une CB internationale.

Lecture : 3 minutes
Paiements
Auto-entreprise : facturer les frais de débours
Auto-entreprise : facturer les frais de débours

Facturation des frais de débours, les erreurs à éviter.

Lecture : 4 minutes
Petite entreprise
La facturation de la TVA pour un client étranger
La facturation de la TVA pour un client étranger

Comment une entreprise facture-t-elle la TVA à l’étranger ?

Lecture : 3 minutes
Comptabilité
Fonctionnement du RTP, ou requête de paiement
Fonctionnement du RTP, ou requête de paiement

De nos jours, l’écosystème

Lecture : 3 minutes
Paiements
Le bon choix d’un TPE pour une association
Le bon choix d’un TPE pour une association

Une association a-t-elle des besoins particuliers pour le choix d’un TPE ?

Lecture : 3 minutes
Paiements
Faut-il acheter ou louer son TPE ?
Faut-il acheter ou louer son TPE ?

Être locataire ou propriétaire de son TPE : les différences.

Lecture : 4 minutes
Paiements
Les meilleurs logiciels de comptabilité TPE
Les meilleurs logiciels de comptabilité TPE

Existe-t-il des logiciels de comptabilité dédiés aux TPE ? Éléments de réponse.

Lecture : 4 minutes
Paiements
Comment choisir un logiciel de comptabilité pour une SCI ?
Comment choisir un logiciel de comptabilité pour une SCI ?

Bien choisir un logiciel de comptabilité pour SCI ?

Lecture : 2 minutes
Comptabilité
Les solutions pour lutter contre les mauvais payeurs
Les solutions pour lutter contre les mauvais payeurs

Comment prévenir les retards de paiement et les Impayés ?

Lecture : 2 minutes
Paiements
Comment rédiger une facture pour un artiste-auteur ?
Comment rédiger une facture pour un artiste-auteur ?

Les aspects à prendre en compte pour bien rédiger une facture d’artiste-auteur

Lecture : 3 minutes
Facturation
Comment annuler un virement bancaire ?
Comment annuler un virement bancaire ?

Quelles sont les procédures pour annuler un virement bancaire ?

Lecture : 2 minutes
Paiements
Comment mettre en place un business model de l’abonnement ?
Comment mettre en place un business model de l’abonnement ?

Le business model de l’abonnement: principaux avantages et étapes

Lecture : 3 minutes
Abonnements
Se faire payer en tant qu’auto-entrepreneur
Se faire payer en tant qu’auto-entrepreneur

Comment déterminer le salaire d’un auto-entrepreneur ?

Lecture : 2 minutes
Petite entreprise
Les différentes obligations comptables de l’auto-entrepreneur
Les différentes obligations comptables de l’auto-entrepreneur

Quelles sont les obligations comptables des auto-entrepreneurs en France ?

Lecture : 2 minutes
Facturation
Les frais de paiement qui sont facturés hors zone euro
Les frais de paiement qui sont facturés hors zone euro

Comprendre les frais de paiement hors zone euro

Lecture : 2 minutes
Paiements
Les frais bancaires pour l’achat en ligne sur un site étranger
Les frais bancaires pour l’achat en ligne sur un site étranger

Connaître les frais bancaires pour un achat en ligne sur un site étranger

Lecture : 2 minutes
Paiements
Un client peut-il refuser de payer une facture ?
Un client peut-il refuser de payer une facture ?

Comment un client peut-il refuser de payer une facture ?

Lecture : 2 minutes
Facturation
Comment se faire payer en ligne ?
Comment se faire payer en ligne ?

Les différents moyens pour se faire payer en ligne.

Lecture : 4 minutes
Paiements
Comment se faire payer en ligne ?
Comment se faire payer en ligne ?

Les différents moyens pour se faire payer en ligne.

Lecture : 4 minutes
Paiements
Gérer le risque de défaut de paiement
Gérer le risque de défaut de paiement

Comment réduire le risque de défaut de paiement à l’international ?

Lecture : 2 minutes
Paiements
Modes de paiement pour collectivités locales
Modes de paiement pour collectivités locales

Les modes de paiement en ligne disponibles pour les collectivités territoriales

Lecture : 2 minutes
Paiements

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

S'inscrire

Nous contacter

Equipe commerciale

Contacter notre équipe commerciale

+33 1 89 96 19 11

Service d'assistance

Contacter le service d'assistance

Demander un rappel

+33 1 70 37 71 23

Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.