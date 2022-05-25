Créer une facture de peintre

Lorsqu’un artiste-peintre crée, commercialise et vend ses créations comme des tableaux ou des œuvres d’art, la facture du peintre est l’aboutissement du processus de création. Créer la facture pour un artiste-peintre est la reconnaissance de ses compétences et de sa sensibilité artistique. Même si faire une facture en tant qu’artiste-peintre peut s’avérer être moins attractif à côté de sa démarche artistique, il s’agit d’une étape incontournable pour vivre de sa passion.

Voici quelques éléments pour vous aider à établir une facture de peintre et une relation commerciale basée sur la confiance. Voici des informations concrètes sur les mentions obligatoires pour la facture de peintre et ce qui dit la réglementation française sur l’édition de la facture de peintre.

Quelles mentions doivent apparaître sur la facture de peintre ?

Il est nécessaire de faire apparaître plusieurs mentions obligatoires sur la facture d’artiste-peintre. La réglementation en vigueur stipule qu’il est nécessaire de faire apparaître plusieurs informations comme :

Informations sur le client : il faudra renseigner les coordonnées du client (nom et adresse) et le numéro de TVA intracommunautaire. Le numéro de TVA intracommunautaire devra être précisé lorsque la prestation entre les deux parties se produit au niveau de l’Union européenne, c'est-à-dire lorsqu’il s’agit d’une livraison intracommunautaire.

Informations sur l’artiste peintre : la facture du peintre devra comprendre des données sur l’artiste-peintre comme son nom, l’adresse de la société et le numéro SIRET. Il faudra également renseigner le numéro SIREN et le code APE de l’entreprise. Un artiste-peintre est affilié à la Maison des Artistes (Agessa), il faudra en outre indiquer le numéro d’affiliation. La quantité vendue avec le prix unitaire de chaque œuvre d’art. Le numéro de facture. Date d’émission et d’échéance de la facture. Prix et montant HT (sans TVA) Prix TTC (avec la TVA) Mentionner la contribution diffuseur qui doit être versée à l’URSSAF (non obligatoire).



Pourquoi créer une facture de peintre ?

L’artiste-peintre doit créer une facture pour prouver la vente de la prestation ou de sa création artistique. Il s’agit notamment d’un document pour faire valoir ses droits.

Il est important de respecter les règles de forme de la facture, dans le cas contraire, celle-ci ne pourra pas être conforme. Les principales raisons de créer une facture de peintre, seront également à des fins comptables que l’on pourra répertorier dans un logiciel de comptabilité et de gestion comme celui de l’entreprise Sage.

La facture de peintre permet également d’établir un délai de paiement et de faire valoir ses droits en cas de retards de paiement ou d’impayés de la part du client.

Modèle de facture de peintre

Voici un exemple de facture de peintre qui sera utile lors de la fourniture de la prestation :

Se faire payer ses factures de peintre avec GoCardless

Il peut être fastidieux de devoir recouvrir certains paiements lors de l’échéance de paiement de certaines factures de peintre. D’autant plus que l’émission de la facture est la manière la plus courante de recouvrir les sommes dont le paiement sera à l’initiative du client. Ainsi, dans la plupart des cas, l’artiste-peintre envoie sa facture au client qui aura un contrôle complet sur le processus de paiement.

Cependant, une fintech comme GoCardless propose aux entrepreneurs de collecter le paiement de la facture de peintre sur les comptes bancaires des clients. Il s’agit ainsi d’une solution de paiement facile à mettre en place et peu coûteuse. Le paiement sera collecté avec le prélèvement SEPA et permet à l’entrepreneur d’avoir un contrôle complet du processus de paiement. Cela permet de diminuer de manière significative les retards de paiement, car la somme sera collectée à une date précise.

Les résultats sont au rendez-vous avec une réduction de 51 % des retards de paiement et des impayés.

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