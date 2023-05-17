Il existe plusieurs étapes client pour être en mesure de savoir comment résilier un abonnement. Ainsi, un client qui souhaite résilier un abonnement dispose de plusieurs moyens ( en ligne et par courrier ) et on dénombre différents types d’abonnement ( avec ou sans engagement ). Prendre connaissance des étapes client pour arrêter un abonnement permettra d’optimiser votre relation client si votre business model est basée sur ce type de service.

Cet article vous détaille les différents aspects pour savoir comment résilier un abonnement.

Résilier un abonnement implique d’être en mesure de connaître les différents moyens d’arrêter un abonnement. Vous pouvez laisser le choix au client sur comment résilier un abonnement ou encore proposer un moyen spécifique d’annuler un abonnement. Ainsi, vous pouvez opter pour la résiliation d’un abonnement par courrier ou sur internet :

Résilier un abonnement par courrier : la résiliation d’un abonnement par courrier est certainement celle la plus utilisée de nos jours. Elle est cependant contraignante pour le client car cela nécessite d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception. Cependant, ce moyen de résilier un abonnement est particulièrement efficace car elle permet de garder une preuve de sa démarche et sera contraignante pour l’entreprise.

Résilier un abonnement en ligne : il est possible de résilier un abonnement en ligne. Cela permet de simplifier le processus de résiliation d’un abonnement contrairement au courrier. Ainsi, si vous proposez à vos clients un abonnement en ligne, cela sera vraisemblablement le moyen à envisager pour pouvoir résilier la souscription de la part du client. Le client doit simplement se rendre sur le site internet du commerçant et se connecter au sein de l’espace en ligne pour être en mesure de résilier l’abonnement en ligne.

Il est possible de proposer un abonnement avec ou sans engagement. La date de résiliation dépendra du type d’abonnement.

Résilier un abonnement sans engagement : résilier un contrat sans abonnement est plutôt simple car il n’y a pas de période d’engagement à respecter pour le client. L’abonnement sans engagement peut-être arrêté avant la prochaine échéance de paiement.

Résilier un abonnement avec engagement : résilier un contrat d'abonnement assorti d'un engagement peut s'avérer délicat. Il est nécessaire de respecter une période déterminée, généralement comprise entre 1 et 2 ans, avant de pouvoir se désengager. La résiliation avant la fin de la période d'engagement entraîne des frais supplémentaires. Il est peut-être possible de résilier l'abonnement avant son terme pour une raison précise. Il faudra fournir des preuves légitimes lors de la demande de résiliation ( certificat médicale, baisse de revenus…).

Il est à noter que la résiliation d’un abonnement entraîne un coût pour l’entreprise comme le désabonnement involontaire en raison d’un échec de paiement. Il est nécessaire de choisir une solution de collecte des paiements récurrents optimale pour réduire de manière considérable le churn.

Une fintech comme GoCardless propose d’optimiser la collecte de vos paiements récurrents et de fidéliser vos clients à long terme. Ainsi, la résiliation constitue une préoccupation majeure pour les entreprises et 30 % sont involontaires. La résiliation involontaire d’un abonnement peut survenir lorsque les paiements par carte bancaire échouent dans 10 à 15 % de l’ensemble des transactions. Il peut s’agir par exemple d’une carte de crédit ou débit perdue ou volée ou lorsque l’établissement bancaire du client procède au rejet du paiement.

GoCardless permet de ramener le taux d'échec de paiement à hauteur de 0,5 %. En effet, le taux d’échec de paiement moyen avec la fintech est de 2,5 % dès la première demande de paiement via le prélèvement automatique. Lors d’un échec de la collecte d’un paiement, GoCardless propose la fonctionnalité Success + qui permet de relancer le client de manière automatique : il est possible de récupérer en moyenne 70 % des paiements échoués.

GoCardless est notamment compatible avec plus de 350 solutions partenaires dont le logiciel de gestion d’abonnement Zuora. Vous serez en mesure de gérer l’ensemble des paiements par prélèvement SEPA en faveur de l’économie de l’abonnement.