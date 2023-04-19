La transition vers le numérique est une étape cruciale dans la transformation des entreprises, elle implique de nouvelles pratiques pour vendre un produit ou un service et ouvre de nombreuses opportunités. Ainsi, l'État propose des aides pour la digitalisation des entreprises. Tout entrepreneur doit être en mesure de les connaître pour entamer dans les meilleures conditions le virage vers le digital.

Cet article vous détaille les aides pour la digitalisation des entreprises.

Quelles sont les aides pour la digitalisation des entreprises ?

Le gouvernement propose un véritable coup de pouce aux entreprises dans le cadre de la transformation digitale; voici les principales aides à la digitalisation des entreprises à retenir :

France num : cette aide à la numérisation des entreprises s’adresse aux entreprises de moins de 11 salariés avec un chiffre d'affaires inférieur de 2 millions d’euros. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, il faut pouvoir justifier de 450 euros de dépenses dans le domaine numérique entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021. Si votre demande est acceptée, vous pourrez bénéficier d’un chèque France num de 500 €.

Garantie de prêt France num : cette garantie est proposée par Bpifrance et permet de couvrir un prêt contracté auprès d’un établissement bancaire par une TPE ou une PME de moins de 50 salariés en vue d’une transition vers le numérique. Cette aide à la digitalisation des entreprises permet de couvrir près de 80 % d’un prêt.

Aide à la transformation numérique des entreprises via une assistance sur-mesure : certains organismes publics proposent un accompagnement pour la digitalisation des entreprises. Ainsi, les chambres de commerce et d’industrie (CCI) proposent un accompagnement via des formations, conseils pour le TPE et les PME en vue d’améliorer le chiffre d’affaires. Les CCI proposent de répondre à un questionnaire avec l’opportunité d’être contacté par un conseiller afin d’obtenir une assistance dédiée en vue de la transformation numérique de votre entreprise.

Il est à noter que les Chambres de Métiers et de l’Artisanat oeuvrent également dans ce sens et proposent un questionnaire afin de réaliser un audit des entreprises dans ce domaine d’activité.

Un accompagnement pour contribuer à la numérisation de votre entreprise est également proposé.

La question de la numérisation de son entreprise est intimement liée à la mise en place d’une solution de collecte des paiements récurrents et ponctuels. Une fintech comme GoCardless propose une solution d’aide à la digitalisation des entreprises via la collecte des paiements avec le prélèvement automatique.

La solution est très facile à mettre en place et est peu coûteuse. Le prélèvement SEPA offre de nombreux avantages comme la possibilité de collecter directement les paiements sur les comptes bancaires de vos clients. Cela offre une visibilité optimale des paiements entrants et permet d'éliminer les retards de paiement. En effet, lorsque l’entreprise n’a pas suffisamment numérisé son environnement de travail, elle doit la plupart du temps envoyer une facture à son client et attendre le paiement par espèces, virement bancaire ou chèque : cela peut occasionner des impayés et des retards de paiement.

GoCardless permet ainsi de collecter les paiements en toute facilité à une date précise. Cette solution contribue à la numérisation des entreprises. La fintech s’occupe des relations contractuelles avec les établissements bancaires pour s’assurer que les pages de paiements soient en phase avec la réglementation en vigueur et puissent stocker les informations bancaires des clients en toute sécurité.

Les résultats sont au rendez-vous avec 97 % des paiements qui sont assurés avec GoCardless qui sont collectés avec succès à la date d’échéance. La solution est notamment compatible avec plus de 350 solutions partenaires dont WooCommerce qui est un module de création de sites internet. GoCardless oeuvre ainsi activement à la numérisation des entreprises en proposant des solutions intelligentes et dédiées qui s'intègrent facilement dans l’environnement de travail des entreprises.