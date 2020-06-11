Qu'est-ce qu'un moyen de paiement dématérialisé ?

Le développement des nouvelles technologies incite à la dématérialisation du secteur bancaire et à la multiplication des moyens de paiements dématérialisés pour payer certains impôts comme la cotisation foncière des entreprises. On assiste à la généralisation de moyens de paiement dématérialisés comme la carte de débit ou de crédit, les portefeuilles électroniques, ou encore le paiement mobile.

Des moyens de paiements aussi anciens que le chèque, toujours utilisé en France, ou la carte bancaire, inventée depuis les années 1960 et aujourd’hui incontournable, marquaient déjà un premier pas vers la dématérialisation puisqu’ils permettent de remplacer les paiements en espèces. Mais la démocratisation du smartphone et d’internet ont poussé ce concept bien plus loin. Ainsi, selon un rapport publié en 2017, les paiements dématérialisés devraient représenter 725,8 milliards de transactions en cette année 2020.

Quels sont les moyens de paiements dématérialisés ?

La carte bancaire virtuelle

Si la carte bancaire permet de réaliser des opérations de paiement en ligne plutôt sécurisées, notamment grâce au système 3D Secure, le risque zéro n’existe pas. C’est la raison pour laquelle les banques ont mis au point un moyen de paiement dématérialisé comme les cartes bancaires virtuelles. Également appelées e-cartes bleues, ce ne sont pas des cartes physiques mais seulement des numéros générés par un logiciel informatique et valables de manière temporaire, souvent pour une seule transaction.

Le paiement sans contact, ou NFC (les initiales du nom anglais de la technologie utilisée : « Near Field Communication »), est de plus en plus populaire dans l’univers des paiements dématérialisés. Il permet de régler des achats sans avoir à insérer sa carte, voire sans carte du tout grâce au système NFC, qui se trouve aujourd’hui installé sur les smartphones et autres smartwatches, les montres connectées. Vous n’aurez qu’à activer ce système ou vous connecter avec des applications mobiles qui l’utilisent, comme Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay ou Paylib, pour ne citer que les plus célèbres.

Les porte-monnaies électroniques (ou e-wallets)

Les porte-monnaies électroniques se sont développés suite à l’essor des moyens de paiement dématérialisés et la volonté de proposer des des paiements à la fois sûrs, grâce à la technologie de cryptage SSL, et économiques. En effet, alors que les banques faisaient payer leurs services en ligne, ceux-ci étaient gratuits et faciles d’accès : il suffit de quelques minutes pour créer un compte en ligne sur Paypal. Ils sont aujourd’hui de plus en plus nombreux dans le domaine du paiement dématérialisé (Skrill, Neteller ou encore Payoneer pour n’en citer que trois) et certains proposent même des cartes bancaires.

Les micropaiements

Les micropaiements ont été conçus pour les achats en ligne correspondant à de petits montants, notamment dans le domaine des jeux vidéo. En France, ils peuvent prendre plusieurs formes mais se traduisent le plus souvent par une facturation supplémentaire auprès de l’opérateur téléphonique ou du fournisseur d’accès à internet.

Les crypto-monnaies

Les crypto-monnaies, dont la plus connue est le Bitcoin, sont des monnaies virtuelles, qui ne dépendent d’aucun État ni d’aucune banque. Puisqu’elles n’existent pas sous la forme matérielle, il s’agit bel et bien d’un moyen de paiement dématérialisé. Il est cependant possible de les convertir dans la devise de votre choix par l’intermédiaire de bureaux de change spécialisés. Encore peu utilisées en France et dans le monde, puisque seuls 3 millions de personnes en disposeraient, elles représentent tout de même un marché total d’environ 27 milliards de dollars.

Le paiement mobile

Ce moyen de paiement dématérialisé s’inscrit dans les nouvelles tendances de paiement. En effet, il est ainsi possible de payer un bien ou un service avec son Smartphone. On peut désormais apposer son appareil mobile sur un terminal de paiement électronique pour effectuer un paiement dématérialisé.

Le paiement via chatbot

Le chatbot est proposé par des entreprises comme la SNCF ou encore Subway. Il s’agit d’un programme informatique qui simule et traite une conversation humaine. C’est une nouvelle tendance de paiement dématérialisé à prendre en considération pour votre entreprise surtout si vous avez une boutique en ligne. Le chatbot permet d’accompagner vos clients tout au long du processus d’achat jusqu’au paiement.

Quels sont les avantages des moyens de paiements dématérialisés ?

On dénombre plusieurs avantages par rapport à l’utilisation des moyens de paiement dématérialisé :

Souplesse : vous pouvez utiliser le paiement dématérialisé n’importe où et n’importe quand. Ils sont particulièrement adaptés au e-commerce qui est un secteur en plein essor.

Gain de temps : le paiement dématérialisé dans le cadre du commerce en ligne permet de gagner du temps. Et il en va de même avec les micropaiements : un seul clic suffit.

Cybersécurité : Le dernier avantage, et non le moindre, est la sécurité offerte par les moyens de paiement dématérialisés, appelée également cybersécurité. Vous n’avez pas besoin d’avoir des espèces sur vous et vous êtes protégé contre toute tentative de piratage.

Autant dire que l’usage des moyens de paiement dématérialisés devrait continuer de se développer, surtout si la question du contact devient un sujet de santé publique. Mais cela ne veut pas dire que les espèces vont disparaître : après tout, comme le rappelait une étude menée par l’IFOP, 99% des Français utilisent encore de l’argent liquide. Cependant, la mise en place d’un dispositif pour accepter différents moyens de paiement dématérialisé nécessite de choisir un prestataire dédié pour son entreprise.

Il est peut-être difficile de mettre en place une interface sécurisée qui offre une expérience de paiement fluide et optimale pour votre boutique en ligne. Une fintech comme GoCardless vous propose de mettre en place des pages de paiements sécurisés disponibles dans de nombreux formats afin de faciliter l’expérience client.

GoCardless est une passerelle de paiement qui vous donne la possibilité d’accepter les paiements dématérialisés. La fintech permet de collecter les informations de paiement de vos clients via un portail de traitement des paiements sur votre boutique en ligne.

GoCardless vous offre un moyen de collecter les informations bancaires de vos clients de manière sécurisée. La fintech utilise le prélèvement SEPA et est notamment compatible avec une solution comme WooCommerce qui est une extension de Wordpress pour créer une boutique en ligne.

La solution de paiement GoCardless est très facile à mettre en place et est peu coûteuse. Elle vous permet de faciliter l’expérience client, de la sélection du produit jusqu’au paiement du panier.