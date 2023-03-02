Après avoir accompli la prestation ou effectué la livraison des biens pour le client, vous allez devoir émettre une facture pour pouvoir vous faire payer. La facture que vous allez émettre va indiquer un délai de paiement que le client devra respecter. Cependant, il se peut que vous alliez devoir créer une lettre de relance pour une facture impayée lorsque le délai de paiement n’est pas respecté.

Voici un modèle de facture impayée et la procédure à suivre lorsque vous rencontrez ce type de situation.

Obtenir un modèle de lettre de relance pour facture impayée

Vous pouvez télécharger un modèle de lettre de relance pour facture impayée ici ou vous inspirer du modèle ci-dessous :

Modèle de lettre de relance pour facture impayée

Nom de l’entreprise ou Nom et Prénom Adresse Email / numéro de téléphone Nom complet du client Adresse Ville, Code Postal

Objet : facture n° ( indiquez la référence ) avec un retard de paiement

Madame, Monsieur,

Sauf erreur ou omission de la part de notre entreprise, nous n’avons toujours pas reçu le paiement de la facture n° ( indiquez la référence ) en date du ( indiquez la date ) pour la somme de … euros. Cette somme correspond au montant de la facture impayée et l’échéance est malheureusement dépassée.

Nous vous demandons de procéder à la régularisation de cette facture impayée après avoir reçu ce courrier. Si vous avez déjà effectué le règlement de la facture, nous vous prions de ne pas prendre en compte ce courrier.

Nous vous remercions par avance pour votre diligence.

Veuillez Madame, Monsieur, recevoir l’expression de nos salutations distinguées.

(signature)

Quelle est la procédure à suivre après l’envoi d’une lettre de relance pour facture impayée ?

La procédure à suivre par rapport à l’envoi de la lettre de relance pour facture impayée permettra d’établir un contact courtois mais ferme avec le client pour procéder au règlement amiable des sommes à recouvrir. Cela permettra de régler dans la plupart des cas le retard de paiement. Si, malgré tout, l’envoi de la première lettre de relance pour facture impayée n’aboutit pas : il conviendra d’agir au plus vite.

2éme relance : la deuxième lettre de relance pour facture impayée consiste à envoyer une autre lettre pour rappeler la somme à payer du client. Dans le cas où la deuxième lettre de relance pour facture impayée ne donne pas suite à un paiement, il est possible d’envoyer une lettre de mise en demeure.

Mise en demeure : ce document a une valeur juridique et est le dernier rempart avant de devoir saisir les juridictions compétentes.

Vous pouvez agir en amont avant de devoir envoyer la lettre de relance pour facture impayée, dans un souci d’efficacité et de gestion optimale de votre trésorerie. En effet, devoir commencer ce type de procédure peut engendrer du stress et impacter de manière négative la bonne marche de votre entreprise.

Une fintech comme GoCardless propose de collecter les paiements récurrents et ponctuels sur les comptes bancaires des clients via le prélèvement SEPA. En effet, vous aurez un contrôle complet du processus de paiement et vous n’aurez pas à attendre que le client procède au paiement par virement bancaire, chèque ou espèce après l’envoi de la facture. Il est à noter que 58 % des paiements des factures des petites entreprises sont à l’initiative complète des consommateurs.

GoCardless est notamment compatible avec un logiciel de facturation comme celui de l’entreprise Sage. La facture est émise par Sage et le paiement est collecté par GoCardless par prélèvement automatique à une date d’échéance précise. Ce qui permet en outre de suivre le statut du paiement de chaque facture sur le tableau de bord de GoCardless.

Vous pouvez ajouter un filet de sécurité supplémentaire grâce à la fonctionnalité Success +. Success + permet de recouvrir de manière automatique les impayés sans la moindre intervention humaine : Success + a permis ainsi de procéder au recouvrement de 70 % des paiements qui ont échoués.

Un autre chiffre à retenir : 97,1 % des paiements qui sont initiés par la fintech sont collectés avec succès à la date d’échéance. Ce qui vous permettra de réduire de manière significative l’envoi d’une lettre de relance pour facture impayée et vous consacrer pleinement au développement du chiffre d’affaires de votre entreprise.