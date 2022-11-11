¿Es conveniente aceptar pagos en efectivo?

Los pagos digitales están ganando terreno en todo el mundo por su facilidad de uso y su modalidad instantánea. Sin embargo, algunas personas siguen prefiriendo hacer sus pagos en efectivo antes que realizar cualquier tipo de transacción electrónica, ya sea por tradición o por no saber manejar las herramientas de pago más modernas. En esta guía repasamos los últimos datos sobre el uso del efectivo en España y analizamos cuáles son sus ventajas e inconvenientes.

El uso del efectivo en España

¿Hasta qué punto está extendido el uso del dinero en efectivo entre los consumidores? El Banco de España responde a esta pregunta en la Encuesta nacional sobre el uso del efectivo, que en su última edición publicada en 2020 reflejó que solo el 36 % de los encuestados todavía lo utiliza como su medio de pago más habitual, aunque la tendencia sigue bajando año tras año. Sí encontramos porcentajes más altos en las zonas rurales de menos de 100 000 habitantes (37,5 %) y entre la población más mayor (53 %)

Tradicionalmente, en los mercadillos, las ferias de artesanía, los puestos ambulantes y las exposiciones de arte siempre se han aceptado los pagos en efectivo casi de forma exclusiva. No obstante, con la llegada de los terminales de punto de venta (TPV) portátiles, se ha hecho posible que incluso las ventas más pequeñas se puedan cobrar con una tarjeta de crédito o débito.

¿Qué dice la legislación sobre los pagos en efectivo?

Prácticamente todos los comercios aceptan los pagos en efectivo y utilizan a diario el dinero en metálico. Al tratarse de un método de pago analógico, llevar el registro de las transacciones en efectivo es una tarea algo más complicada, por eso su uso está regulado en la legislación española.

Una de las principales leyes para combatir el fraude fiscal es la reciente Ley 11/2021, de 9 de julio, conocida comúnmente como Ley Antifraude. Esta ley reduce a 1000 € el importe máximo que los empresarios y profesionales pueden recibir en efectivo, también para recibir pagos internacionales.

Aceptar pagos en efectivo y pagar con dinero físico es legal. Lo que no está permitido es utilizar el efectivo para evitar pagar impuestos. La Agencia Tributaria persigue a las empresas que no declaran sus ingresos y que pagan a sus empleados usando este método para evitar cumplir con sus obligaciones fiscales.

Ventajas e inconvenientes de los pagos en efectivo

Ya hemos analizado las preferencias de pago de los consumidores españoles y la normativa vigente sobre los pagos en efectivo, pero ¿cómo influyen los pagos en metálico a las empresas? Te explicamos cuáles son las ventajas y los inconvenientes de aceptar los pagos en efectivo.

Las ventajas

Estas son las ventajas principales de aceptar pagos en efectivo en tu negocio:

Recibes el pago inmediatamente. No tienes que esperar a que el banco ingrese en tu cuenta el dinero de los cobros con tarjeta.

No tienes que preocuparte por los problemas típicos de los pagos con tarjeta. No hay que complicarse intentando conseguir el dinero de los pagos con tarjeta fallidos por problemas con los datos o la fecha de caducidad.

No pagas comisiones como en los pagos con tarjeta, que reducen el beneficio neto de cada transacción. Estas comisiones son aún más molestas cuando la transacción es pequeña.

No depende de la tecnología para funcionar. Si se va la luz o te quedas sin internet, podrás seguir cobrando a tus clientes en efectivo sin interrupciones.

Los inconvenientes

Por otro lado, estos son los aspectos más negativos de cobrar en efectivo:

Mucha gente ya casi no lleva dinero en efectivo. Esto ocurre sobre todo con los compradores más jóvenes. Si no aceptas los pagos con tarjeta, te arriesgas a perder la venta, aunque se trate de un importe tan pequeño como lo que cuesta un café.

Guardar mucho dinero en efectivo puede ser un riesgo para la seguridad. Procura hacer ingresos diarios si tienes muchas transacciones en efectivo cada día y evita acumular mucho dinero en la caja para prevenir posibles robos o pérdidas.

Los clientes que utilizan la tarjeta de crédito tienden a gastar más. Así puedes aumentar tus ingresos, aunque tengas que pagar las comisiones de las transacciones con tarjeta.

Las transacciones en efectivo no dejan registros. Si haces o recibes los pagos en dinero en efectivo, es más probable que aparezcan errores de contabilidad que con las tarjetas y transferencias.

Alternativas a los pagos en efectivo para cobrar a tus clientes

En resumen, la forma de gestionar el dinero en efectivo depende del tipo de negocio que tengas y de los hábitos de compra de tus clientes. Si el ticket medio que gastan los clientes en tu establecimiento es bajo, te interesa más reducir las comisiones de las tarjetas de crédito y cobrar en efectivo. Si piensas que la normativa antifraude puede suponer un problema para tu negocio, te proponemos otras alternativas que puedes aplicar tras el nuevo límite de pagos en efectivo.

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