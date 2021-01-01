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Erkenntnisse aus einer Forrester-Studie
GoCardless kündigt Instant Bank Pay an, ein neues Open-Banking-Feature
Wie Ihre Kunden am liebsten bezahlen hat einen großen Einfluss auf ihre Kaufentscheidungen. Erfahren Sie alles über die Zahlungspräferenzen von Verbrauchern im Jahr 2021 und wie Sie diese für Ihr Unternehmen nutzen können.
Die wichtigsten Erkenntnisse aus unserer großen Umfrage.
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Die wichtigsten Erkenntnisse aus unserer weltweiten Umfrage unter führenden Entscheidungsträgern für Zahlungen.
Wir haben über 52 Mio. Zahlungen analysiert – hier sind 5 wichtige Erkenntnisse.
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