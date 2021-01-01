Die wichtigsten Insights für Energieversorger

In diesem Report geben wir Ihnen einen detaillierten Überblick über alle Ergebnisse der Umfrage. Dabei beantworten wir unter anderem die Fragen:

Welche Faktoren sind Kunden wichtig?

Warum wechseln Kunden den Energieversorger?

Auf welche Erwartungen müssen sich Energieversorger einstellen?

Laden Sie sich jetzt den Report kostenlos herunter und erfahren Sie, wie deutsche Stromkunden ticken und mit welchen Tricks Energieversorger die Kundenbindung verbessern können.