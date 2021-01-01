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[Studie] Energiekunden: Die große Umfrage 2021

Welche Erwartungen haben deutsche Stromkunden an ihren Energieversorger? Wir haben eine umfassende Umfrage durchgeführt – mit überraschenden Ergebnissen.

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Was bewegt Verbraucher zu einem Wechsel?

Die Ansprüche und Erwartungen von Kunden an Energieversorger haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Gerade jüngere Kunden erwarten vor allem eine einfache und problemlose Onlineverwaltung von ihrem Energieversorger. Das zeigt eine Umfrage, die wir zusammen mit YouGov mit 1.010 Stromkunden durchgeführt haben. Rund die Hälfte der Befragten haben in den letzten fünf Jahren den Stromanbieter gewechselt. Was sind die Gründe dafür?

Die wichtigsten Insights für Energieversorger

In diesem Report geben wir Ihnen einen detaillierten Überblick über alle Ergebnisse der Umfrage. Dabei beantworten wir unter anderem die Fragen:

  • Welche Faktoren sind Kunden wichtig?

  • Warum wechseln Kunden den Energieversorger? 

  • Auf welche Erwartungen müssen sich Energieversorger einstellen? 

Laden Sie sich jetzt den Report kostenlos herunter und erfahren Sie, wie deutsche Stromkunden ticken und mit welchen Tricks Energieversorger die Kundenbindung verbessern können.

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