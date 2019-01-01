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Les forces de la solution GoCardless détaillées dans l'étude IDC
Les forces de la solution GoCardless détaillées dans l'étude IDC

Découvrez les résultats de l'étude IDC

Lecture : 2 minutes
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[Webinar : Replay ] Les enjeux globaux des paiements et les clés de la réussite de votre trésorerie
[Webinar : Replay ] Les enjeux globaux des paiements et les clés de la réussite de votre trésorerie

Il n'est jamais trop tard !

Webinar
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Actualités mars : Précautions COVID-19
Actualités mars : Précautions COVID-19

Des mesures pour garantir la sécurité et assurer la continuité de notre service.

Lecture : 1 minutes
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Dépassez les frontières : GoCardless lance le premier réseau mondial conçu pour les paiements récurrents
Dépassez les frontières : GoCardless lance le premier réseau mondial conçu pour les paiements récurrents

Avec en prime le change de devises assuré par Wise for Business.

Lecture : 3 minutes
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Afterwork GoCardless : les leviers de réussite d’une transformation digitale des médias
Afterwork GoCardless : les leviers de réussite d’une transformation digitale des médias

Échanger sur les leviers de réussite d’une transformation digitale des médias.

Lecture : 2 minutes
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GoCardless prend désormais en charge les paiements aux États-Unis
GoCardless prend désormais en charge les paiements aux États-Unis

Paiements de clients aux États–Unis en utilisant le système de prélèvement ACH

Lecture : 1 minutes
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DocuSign vise la croissance en Europe grâce aux paiements par abonnement via GoCardless
DocuSign vise la croissance en Europe grâce aux paiements par abonnement via GoCardless

Nous sommes ravis d’accueillir DocuSign Inc parmi les clients de GoCardless.

Lecture : 2 minutes
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Bienvenue sur notre nouveau blog
Bienvenue sur notre nouveau blog

GoCardless offre le meilleur moyen d’encaisser des paiements récurrents.

Lecture : 1 minutes
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RGDP, le bilan un an après : 5 choses que nous avons apprises sur la mise en place d'un programme de confidentialité
RGDP, le bilan un an après : 5 choses que nous avons apprises sur la mise en place d'un programme de confidentialité

Le RGPD est entré en vigueur-comment gérer la confidentialité à grande échelle ?

Lecture : 5 minutes
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Comment les consommateurs préfèrent-ils régler leurs achats récurrents en 2019 ?
Comment les consommateurs préfèrent-ils régler leurs achats récurrents en 2019 ?

12785 consommateurs sur 10 marchés partagent leurs préférences de paiement 2019.

Lecture : 2 minutes
Croissance
Annonce de notre levée de fonds de 75 millions de dollars pour donner accès au tout premier réseau mondial de paiement par prélèvement bancaire.
Annonce de notre levée de fonds de 75 millions de dollars pour donner accès au tout premier réseau mondial de paiement par prélèvement bancaire.

Nous sommes heureux d’annoncer une levée de fonds à hauteur de € 75 millions.

Lecture : 2 minutes
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Ce que le Brexit signifie pour GoCardless et nos clients
Ce que le Brexit signifie pour GoCardless et nos clients

Que signifie le Brexit pour le prélèvement SEPA via GoCardless ?

Lecture : 2 minutes
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Notre rôle en tant que contrôleur de données et ce que cela signifie pour vous
Notre rôle en tant que contrôleur de données et ce que cela signifie pour vous

Nous nous engageons à respecter toutes les obligations en vertu du RGPD.

Lecture : 3 minutes
GoCardless
Protection des données de nos clients : RGPD et le programme de confidentialité de GoCardless
Protection des données de nos clients : RGPD et le programme de confidentialité de GoCardless

Chez GoCardless, la protection des données personnelles est une priorité.

Lecture : 2 minutes
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Signatures électroniques et prélèvements automatiques SEPA : nouveau guide GoCardless
Signatures électroniques et prélèvements automatiques SEPA : nouveau guide GoCardless

Tout savoir sur la réglementation autour des signatures électroniques.

Lecture : 1 minutes
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Deloitte intègre à nouveau GoCardless à sa liste des 500 entreprises tech à la plus forte croissance de la région EMEA
Deloitte intègre à nouveau GoCardless à sa liste des 500 entreprises tech à la plus forte croissance de la région EMEA

GoCardless à la 54e place de la liste du programme Technology Fast 500 EMEA.

Lecture : 1 minutes
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Mise à jour fonctionnalité : GoCardless est désormais disponible en français, espagnol et allemand
Mise à jour fonctionnalité : GoCardless est désormais disponible en français, espagnol et allemand

Nous vous proposons désormais GoCardless en français, espagnol et allemand.

Lecture : 1 minutes
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GoCardless lève 17 millions d’euros supplémentaires auprès de ses investisseurs historiques
GoCardless lève 17 millions d’euros supplémentaires auprès de ses investisseurs historiques

Pour la mise en œuvre du premier réseau mondial de paiements de banque à banque.

Lecture : 1 minutes
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Une journée dans la vie de la responsable de l’équipe “Partnerships Success” de GoCardless
Une journée dans la vie de la responsable de l’équipe “Partnerships Success” de GoCardless

«…J’ai la chance de travailler avec des gens extraordinaires chez GoCardless. »

Lecture : 2 minutes
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Une journée dans la vie d’un membre de l’équipe Assistance développeur chez GoCardless
Une journée dans la vie d’un membre de l’équipe Assistance développeur chez GoCardless
Lecture : 2 minutes
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Une journée dans la vie d’un membre de l’équipe Customer Success de GoCardless
Une journée dans la vie d’un membre de l’équipe Customer Success de GoCardless

Chaque jour est différent, plus le temps passe, plus j’aime mon travail.

Lecture : 2 minutes
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Pourquoi les développeurs rejoignent GoCardless et restent?
Pourquoi les développeurs rejoignent GoCardless et restent?

GoCardless a reçu le prix de la « Meilleure entreprise pour développeurs ».

Lecture : 3 minutes
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Une journée dans la vie d’un designer produit de GoCardless
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Design d’interface, UX, recherche utilisateur, analyse des données...

Lecture : 3 minutes
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GoCardless pour Sellsy : Facturation et prélèvements gérés depuis un unique outil
GoCardless pour Sellsy : Facturation et prélèvements gérés depuis un unique outil

L'intégration de GoCardless-Sellsy offre une nouvelle expérience utilisateur.

Lecture : 2 minutes
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GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.