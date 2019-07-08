Nous sommes ravis de faire partie de la liste des 500 entreprises tech à la plus forte croissance de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) de Deloitte pour la deuxième année consécutive grâce à notre taux de croissance de 2 097 %.

GoCardless arrive à la 54e place de la liste du programme Technology Fast 500 EMEA.

Le mois dernier, nous étions 8e du classement Technology Fast 50 UK de Deloitte et nous sommes comblés d’être désormais reconnus pour notre croissance au niveau international.

Cette année marque le 17e anniversaire du programme Technology Fast 500 de Deloitte. Ce programme récompense les entreprises tech à la plus forte croissance de la région EMEA sur les quatre dernières années. Les lauréats sont sélectionnés sur le pourcentage de croissance de leurs revenus des années fiscales 2013 à 2016.

Le programme EMEA de cette année récompense des entreprises de 18 pays différents, avec une croissance moyenne de 1 377 % (par rapport à 967 % en 2016). Ce chiffre impressionnant est principalement dû au succès incroyable de l’entreprise britannique Deliveroo, qui s’est hissée à la première place du classement des programmes du Royaume-Uni et EMEA avec un taux de croissance de 107 117 % !

Les entreprises avec les pourcentages de croissance cumulée les plus élevés de cette année se trouvent dans les industries des médias, de la communication et du logiciel.

GoCardless a la chance de travailler avec des start-up exceptionnelles qui utilisent notre produit pour gérer leurs paiements récurrents. C’est un grand honneur pour nous d’être reconnus aux côté de nombre d’entre elles, dont MoveGB, Receipt Bank ou encore Funding Circle.

En ce qui concerne la croissance de GoCardless, nous n’avons pas prévu de nous arrêter ! Cette année, nous avons annoncé un nouveau cycle de financement afin de créer le premier réseau de paiements de banque à banque du monde. Nous avons pour ambition de doubler nos effectifs en 2018 et lancer de nouveaux systèmes de prélèvement automatique en Australie et au Danemark. Nous ouvrirons aussi prochainement un bureau à Paris et sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec nos clients français.