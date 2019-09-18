GoCardless prend désormais en charge les paiements aux États-Unis

Nous sommes heureux de vous annoncer que vous pouvez désormais encaisser des paiements de clients basés aux États-Unis avec GoCardless en utilisant le système de prélèvement ACH.

L’ajout des paiements effectués aux États-Unis signifie que les utilisateurs de GoCardless peuvent désormais percevoir des paiements depuis plus de 30 pays. Ainsi, les entreprises peuvent proposer à leurs clients une expérience de paiement à la pointe et cohérente sur de nombreux marchés.

Pourquoi choisir le prélèvement ACH ?

Le prélèvement ACH devient une option de plus en plus populaire pour les paiements B2B aux États-Unis et devrait être plus utilisé que les modes de paiement traditionnels, comme les chèques, d’ici 2020 (Source : NACHA).

Cela s’explique par les avantages considérables que le prélèvement bancaire apporte aux entreprises comme aux clients. Avec le prélèvement ACH via GoCardless, vous pouvez :

Augmenter la visibilité sur les paiements – Automatisez l’encaissement et le rapprochement des paiements et bénéficiez d’une visibilité totale sur le statut de vos paiements.

Réduire le churn involontaire – Réduisez les taux d’échec jusqu’à atteindre 0,5 % (par rapport aux taux de 10-15 % avec les paiements par carte) en évitant les erreurs causées par les cartes expirées ou perdues et les violations des limites de crédit.

Bénéficier de tarifs transparents – Sans aucun frais caché ou coût de configuration, le prélèvement ACH avec GoCardless offre un tarif compétitif, avec des prix bien plus faibles que les réseaux de cartes.

Les paiements ACH aux États-Unis sont traités via le réseau Automated Clearing House (ACH), qui est géré et réglementé par la National Automated Clearing House Association (NACHA).

Comme avec chacun de nos systèmes de prélèvement bancaire, GoCardless gère toutes les exigences réglementaires et de conformité, ce qui permet aux entreprises d’encaisser facilement des paiements internationaux.

Évaluation du prélèvement ACH via GoCardless

Ajouter des paiements des États-Unis à votre compte est à la fois rapide et simple. Si vous êtes déjà un utilisateur de GoCardless, il vous suffit de remplir notre formulaire « demande de nouveau système » ci-dessous et notre équipe d'Assistance ajoutera le prélèvement ACH à votre compte.

Ajouter à mon compte existant

Si vous êtes nouveau chez GoCardless, vous pouvez facilement créer un compte en ligne ou échanger avec l’un de nos experts en paiement.

Créer un compte GoCardless

Les paiements par prélèvement ACH sont désormais assurés