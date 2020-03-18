Actualités mars : Précautions COVID-19

Nous prenons des mesures pour garantir la sécurité de notre personnel et assurer la continuité de notre service

Alors que l'inquiétude sur la propagation du virus COVID-19 ne cesse de croître, nous prenons actuellement toutes les mesures nécessaires pour protéger nos employés et nous assurer que nous pourrons continuer à offrir un service de la plus haute qualité à nos clients.

Nos équipes suivent de très près les préconisations des instances gouvernementales et réglementaires et appliquent les mesures recommandées. En outre, nous mettons en place les mesures de précaution suivantes :

À compter du 16 mars, nous fermons l’ensemble de nos bureaux à travers le monde et nous basculons tous les postes de nos employés en télétravail jusqu’à nouvel ordre.

Avec prise d’effet immédiate, nous annulons l’ensemble de nos déplacements d’affaires jusqu’à la fin du mois d’avril.

Tous les évènements extérieurs ne pouvant être organisés par visioconférence sont reportés jusqu’à la fin du mois d’avril.

Assurer la continuité du service

Dans le cadre de la poursuite de nos activités, nous disposons de processus rigoureux qui prennent en compte les situations de pandémie depuis un certain temps déjà. En tant qu’entreprise axée autour d’une infrastructure Cloud et d’outils accessibles à distance, nous pensons être parfaitement capables de surmonter les défis qui nous attendent sans impacter les services que nous offrons à nos clients.

Nous renforçons nos processus les plus critiques afin de garantir la continuité du service dans une multitude de cas de figure, y compris ceux dans lesquels un nombre significatif de nos employés seraient indisponibles. Nos équipes de gestion et d’intervention en cas d’incident se réunissent quotidiennement pour s’assurer que notre réponse est adéquate et que nous sommes en mesure d’adapter nos opérations en temps réel selon l’évolution de la situation.

Nous fournirons des informations supplémentaires en cas de développement affectant cette déclaration.

Pour en savoir plus, consultez notre FAQ COVID-19.