COVID-19

Q. Quelles sont les mesures adoptées par GoCardless pour minimiser les effets négatifs du coronavirus et sa propagation ?

Nous avons mis en place des mesures de prévention pour protéger nos employés et nous assurer que nous pourrons continuer à offrir un service de la plus haute qualité à nos clients. Ces mesures incluent :

La fermeture de l’ensemble de nos bureaux à travers le monde et le basculement de tous les postes de nos employés en télétravail jusqu’à nouvel ordre.

L’annulation de l’ensemble de nos déplacements d’affaires jusqu’à la fin du mois d’avril.

Le report jusqu’à la fin du mois d’avril de tous les évènements extérieurs ne pouvant être organisés par visioconférence.

Q. Comment GoCardless assure-t-il la continuité de son service ?

Dans le cadre de la poursuite de nos activités, nous disposons de processus rigoureux qui prennent en compte les situations de pandémie depuis un certain temps déjà. En tant qu’entreprise axée autour d’une infrastructure Cloud et d’outils accessibles à distance, nous pensons être parfaitement capables de surmonter les défis qui nous attendent sans impacter les services que nous offrons à nos clients.

Q. Comment les niveaux de service seront-ils affectés si des membres du personnel ne sont plus disponibles ?

Nous renforçons nos processus les plus critiques afin de garantir la continuité du service dans une multitude de cas de figure, y compris ceux dans lesquels un nombre significatif de nos employés seraient indisponibles. Nos équipes de gestion et d’intervention en cas d’incident se réunissent régulièrement pour s’assurer que notre réponse est adéquate et que nous sommes en mesure d’adapter nos opérations en temps réel selon l’évolution de la situation.