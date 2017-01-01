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GoCardless à l’honneur au salon Shake 2017 les 11 et 12 Mai
GoCardless à l’honneur au salon Shake 2017 les 11 et 12 Mai

Le salon Shake rassemble des acteurs de toute taille comme Alibaba ou eBay.

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GoCardless, solution privilégiée par les acteurs du non-profit
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Une bonne culture d’entreprise, c’est quoi exactement?
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Travailler avec des agences de recrutement : comment évaluer leur efficacité ?
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Quel est le style de recrutement de l’agence ? Sa procédure de recrutement ?

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Construire notre nouvelle expérience développeur : première partie
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Il est important d’avoir de bonnes ressources lorsque l’on débute avec une API.

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Déroulement des entretiens pour un poste dans l’équipe du Service client
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Chez GoCardless, nous sommes très fiers de notre équipe de Service client.

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GoCardless parmi les 10 meilleurs innovateurs du classement Deloitte Fast 500 EMEA
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GoCardless est rentré dans le top 10 du classement Deloitte Fast 500 EMEA.

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L’arrivée d’un nouveau membre dans l’équipe commerciale, comment ça se passe ?
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Chaque jour présente de nouveaux défis et je me suis améliorée en une semaine !

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Une journée dans la vie d’un ingénieur logiciel de GoCardless
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Ce qui me plaît vraiment dans mon travail, c’est l’interaction avec les autres.

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Une journée dans la vie de notre Responsable du service juridique
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La protection des données est l'un des sujets brûlants du moment.

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Introduction à notre API
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Gérez les paiements par prélèvement automatique via votre site avec notre API.

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A day in the life of GoCardless support
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Soyez toujours payé à temps avec GoCardless
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69% des entreprises françaises paient en retard.

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