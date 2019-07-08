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Mise à jour fonctionnalité : GoCardless est désormais disponible en français, espagnol et allemand

Polly Marshall
Rédigé par

Dernière modificationjanv. 2020Lecture : 1 minutes

Chez GoCardless, notre mission est de créer un réseau de paiement international. Nous travaillons sans cesse à rendre l’expérience de nos clients internationaux toujours meilleure et vous proposons désormais GoCardless en français, espagnol et allemand.

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Comment ça marche ?

Vous pouvez désormais utiliser GoCardless dans la langue de votre choix dans trois zones principales :

Tableau de bord GoCardless

Connectez-vous à votre compte et ouvrez les Paramètres utilisateur. Dans l’encadré Changer la langue, vous pouvez choisir entre anglais, français, allemand ou espagnol. Une fois votre choix confirmé, la langue que vous choisissez sera celle de votre tableau de bord et de vos notifications par e-mail.

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Vérification de votre compte

Si vous n’avez pas encore terminé la configuration de votre compte commerçant GoCardless, vous pouvez désormais effectuer le processus de vérification dans la langue de votre choix en la sélectionnant en haut à droite de l’écran.

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Centre d’assistance

Le Centre d’assistance de GoCardless est aussi disponible en français et en espagnol. La version allemande du Centre d’assistance devrait arriver avant la fin de l’année 2017.

Changez de langue en sélectionnant la langue de votre choix en haut à droite de votre écran.

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Et ensuite ?

Toutes les mises à jour futures de GoCardless seront disponibles dans la langue de votre choix. Nous envisageons aussi d’ajouter de nouvelles langues à mesure que nous étendons notre activité à de nouveaux marchés.

Pour toute demande d’assistance, visitez notre Centre d’assistance ou contactez-nous à l’adresse help@gocardless.com

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GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.