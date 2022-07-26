Comment payer une facture en ligne ?

Payer ses factures en ligne fait partie intégrante du quotidien des entrepreneurs, comme le paiement des factures téléphoniques, énergétiques ou encore le règlement des impôts et taxes envers

l’administration fiscale. L’entrepreneur peut ainsi payer une facture en ligne sur Internet avec ou sans cartes bancaires pour pouvoir honorer ses différentes échéances.

Un entrepreneur peut envisager le paiement d’une facture en ligne (électricité, téléphone, impôts et taxes) par carte bancaire. Internet permet d’effectuer cela de manière sécurisée grâce au développement d’espaces sécurisés de paiement. Il est également possible de contacter les organismes et de payer sans carte bancaire et choisir les sommes et différentes échéances de prélèvement.

Payer une facture en ligne avec une carte bancaire

Il est possible d’honorer les différentes échéances de paiement via une carte de débit ou de crédit. L’entrepreneur doit se rendre sur le site internet du prestataire de service et vérifier que l’espace est entièrement sécurisé. Un espace sécurisé permet d’éviter les tentatives de vol de données lors du paiement. L’interface sécurisée doit contenir un petit cadenas et le lien doit commencer par https://.

Après avoir vérifié que l’espace de paiement est entièrement sécurisé, l’entrepreneur devra saisir les informations suivantes :

Numéro de carte bancaire : il s’agit d’un numéro à 16 chiffres.

Date de validité de la carte de paiement : cette information est constituée de 4 chiffres sous la forme suivante : MM/AA soit 12/26 pour une carte bancaire qui va expirer en décembre 2026.

Pictogramme : ce sont 3 chiffres que l’on va trouver au dos de la carte bancaire.

Payer une facture en ligne sans carte bancaire

Pour payer sans carte de paiement, il faudra contacter l’entreprise. L’organisme en question détaille les démarches à réaliser pour pouvoir payer sans carte bancaire. Lorsqu’il s’agit par exemple du paiement des impôts et des taxes, il faut se connecter sur le site internet de l’administration fiscale.

Les démarches consistent à créer un compte via une inscription et de s’identifier afin de confirmer le paiement de la facture. Des moyens de paiement comme le prélèvement SEPA permet de se faire prélever directement sur le compte professionnel. Ce moyen de paiement permet de choisir le montant qui sera prélevé et l’entrepreneur pourra préciser l’échéance précise du paiement via l’ordre de paiement. Il s’agit d’un moyen de paiement idéal lorsqu’on souhaite obtenir un délai supplémentaire et gérer de manière optimale la trésorerie de l’entreprise.

Payer et se faire payer une facture en ligne avec GoCardless

Se faire payer une facture en ligne avec GoCardless : un entrepreneur peut également étudier les manières de pouvoir collecter ses différents paiements à l’encontre de sa clientèle. Ainsi, une solution de paiement en ligne comme GoCardless permet d’avoir un contrôle complet de ses différents paiements. La date d’échéance est fixée à l’avance et cela permet de réduire de manière considérable les retards de paiement. Ainsi, 97,1 % des paiements de factures en ligne avec GoCardless sont collectés avec succès à la date d’échéance.

GoCardless permet aux entrepreneurs de collecter le paiement d’une facture directement sur les comptes bancaires des clients. Il s’agit d’une solution de paiement en ligne idéale pour pouvoir payer une facture en ligne. Peu coûteuse et très facile à mettre en place, GoCardless peut-être utilisé pour les paiements récurrents et ponctuels.

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Payer une facture en ligne avec GoCardless : GoCardless est compatible avec plus de 300 partenaires dont Xero. Une nouvelle version de l’intégration a été lancée, il est désormais possible de payer de manière instantanée via le prélèvement automatique. Il s’agit d’une solution de paiement simple, sécurisée et facile d’utilisation. Le paiement devra être effectué via un formulaire de paiement en ligne et il suffira de renseigner certaines informations sur l’interface sécurisée. Ces informations seront notamment les coordonnées bancaires qui se trouvent sur le RIB ou l’IBAN de l’entreprise.

Les paiements de factures en ligne peuvent également être effectués avec l’Instant Bank Pay. Il s’agit de paiements de banque à banque qui sont instantanément confirmés. Cela apporte une meilleure visibilité pour l’entrepreneur et les clients pour gagner du temps sur la relance des paiements ponctuels.