¿Qué es una transferencia OMF urgente?

Las transferencias bancarias son uno de los instrumentos de pago más utilizados por las empresas, tanto para pagar a los proveedores como para recibir el cobro de sus facturas. En otras ocasiones ya te hemos hablado sobre qué son las transferencias SEPA y cuánto tiempo tarda una transferencia en llegar, pero ¿qué ocurre cuando necesitamos enviar dinero urgentemente para que se abone en el mismo día? Las transferencias OMF son la opción indicada para esos casos, aunque, para que sean efectivas, deben hacerse bajo ciertas condiciones que te explicamos a continuación.

¿Qué es una transferencia OMF?

Se conoce como transferencias OMF a las órdenes de movimientos de fondos, un tipo de transferencia especial que se caracteriza porque el dinero se deposita en la cuenta bancaria del beneficiario en el mismo día en que se ordena la operación. Debido a la rapidez con que se recibe el dinero, también se llaman «transferencias urgentes».

Mientras que el tiempo que tardan las transferencias ordinarias suele ser de entre uno o dos días hábiles (dependiendo siempre de la hora de corte de los bancos), las transferencias OMF se efectúan a lo largo del mismo día. No todos los bancos ofrecen este servicio, puesto que es necesario tener una cuenta de tesorería en el Banco de España, que actúa como intermediario en la operación.

Las transferencias OMF se pueden clasificar en dos tipos, dependiendo del movimiento de fondos que ordene el banco:

Transferencias OMF en su nombre y por su cuenta: la entidad ordenante hace un movimiento de fondos propios a la entidad receptora. Transferencias OMF en su nombre y por cuenta de terceros: la entidad actúa en nombre del cliente al ordenar el movimiento de fondos.

¿Cómo funcionan las transferencias OMF?

A la hora de hacer una transferencia OMF, el procedimiento es sencillo. La diferencia respecto a las transferencias ordinarias se encuentra en el sistema (llamado TARGET-2) que se usa para mover los fondos entre las entidades financieras, en el que el Banco de España actúa como intermediario. No obstante, la forma de ordenar la transferencia es la misma para el cliente.

Si necesitas que el beneficiario reciba el dinero en el mismo día, solicita en la sucursal una transferencia OMF aportando el código IBAN de la cuenta del beneficiario. Tu banco retirará el dinero de tu cuenta y, al mismo tiempo, ordenará un movimiento de fondos desde su cuenta de tesorería en el Banco de España a la tesorería de la entidad beneficiaria. En el momento en el que el banco liquide las transferencias OMF del día, notificará a la entidad receptora sobre la transferencia recibida en su cuenta de tesorería para que esta abone el importe correspondiente en la cuenta del destinatario.

¿Cuánto tarda en llegar una transferencia OMF?

Como mencionamos al principio, la característica principal de las transferencias OMF es que el dinero se ingresa en la cuenta del beneficiario en el mismo día en el que se ordena la operación. No obstante, para poder cumplir el plazo, es necesario seguir ciertas condiciones.

La rapidez de la transferencia depende en gran medida de que esta se realice antes de las 16:00 horas, que es cuando el Banco de España procede a liquidar las transferencias OMF. Si esperas a después de ese momento, lo más probable es que el dinero no se abone hasta la mañana del siguiente día hábil, por lo que debes fijarte bien en la hora de la operación si necesitas que el beneficiario reciba el dinero urgentemente.

¿Cuánto cuesta hacer una transferencia OMF?

Las transferencias OMF son un instrumento de pago práctico si necesitas enviar dinero de forma muy rápida, pero el servicio se ofrece a cambio de unas comisiones que, generalmente, suelen ser bastante más altas en comparación con las transferencias ordinarias o las inmediatas.

El coste de las transferencias OMF depende del precio que fije cada banco, por lo que te recomendamos que revises las tarifas que establece tu entidad bancaria. Para que puedas hacerte una idea de cuál es el coste aproximado, te mostramos cuáles son las comisiones que aplican algunos de los principales bancos españoles:

BBVA: comisión del 0,5 % con un mínimo de 15 €.

Santander: comisión del 0,20 % con un mínimo de 13,22 €.

Bankinter: comisión del 1 % con un mínimo de 30 €.

Como puedes comprobar, las transferencias OMF se pagan a un precio bastante elevado. Si necesitas enviar una transferencia urgentemente, antes que nada asegúrate de que tienes tiempo de realizarla antes de la hora de liquidación a las 16:00 h para garantizar que llegue en el mismo día. Si eso no es posible, quizás te merezca la pena utilizar otro tipo de transferencia bancaria, como las transferencias SEPA inmediatas, que también se efectúa en el mismo día y son más económicas.

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