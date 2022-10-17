¿Me han estafado por transferencia bancaria?

La tecnología nos facilita la vida, pero también abre la puerta a nuevos métodos para estafar a las personas a través de la ciberdelincuencia. No solo los ciudadanos se ven afectados por las estafas en internet, también las empresas pueden ser víctimas de estos fraudes. En este artículo te hablamos de las estafas más comunes que existen en la actualidad, cómo identificarlas y qué hacer si te han estafado.

¿Cómo funcionan las estafas por transferencia bancaria?

Las estafas por transferencia bancaria son un tipo de fraude financiero que afecta tanto a empresas como a particulares. Su modus operandi consiste en engañar a la víctima para que envíe una transferencia de dinero a una cuenta bancaria de la que es titular el ciberdelincuente. Para ello, los estafadores se hacen pasar por una persona real, una empresa o una entidad bancaria.

Hay varios tipos de estafas informáticas dependiendo de su objetivo. Las relacionadas con el fraude financiero son:

Estafa de las facturas falsas: un ciberdelincuente roba la información de un proveedor y contacta a sus clientes para informar de un cambio en el número de cuenta bancaria, o para reclamar el pago de facturas falsas.

Estafa del CEO: tras suplantar la identidad del director ejecutivo de la empresa (CEO en inglés), contactan a un empleado para solicitar un pago urgente para una transacción confidencial.

Phishing: es el más común, que consiste en suplantar a una persona u organización de confianza para obtener los datos confidenciales de la víctima y utilizarlos para cometer otras estafas, como las dos anteriores.

¿Qué debes hacer si has sido víctima de una estafa?

¿Crees que te pueden haber estafado por transferencia bancaria? Los pasos para tratar de minimizar el daño lo máximo posible son los mismos tanto para empresas como particulares.

1. Identifica las transferencias enviadas a la cuenta fraudulenta

Comprueba si el código IBAN al que has enviado el dinero es fraudulento y no corresponde con los datos reales del beneficiario. Es recomendable llamar directamente al proveedor para comprobar si la factura es auténtica y si han recibido la transferencia.

2. Cambia las contraseñas inmediatamente

Cambia urgentemente las contraseñas del correo electrónico y del banco para evitar que roben tu información personal y utilicen tus datos para futuras estafas.

3. Informa al banco sobre las transferencias fraudulentas

Ponte en contacto con el banco lo antes posible para informar sobre las transacciones fraudulentas y evitar que se autoricen otros cargos. No siempre es posible cancelar una transferencia bancaria errónea, pero, si la transferencia todavía no se ha abonado al destinatario, es posible que el banco beneficiario la deje «pendiente» hasta que reciba una copia de la denuncia.

4. Recopila toda la información posible sobre el estafador

Recopila todas las pruebas posibles sobre los ciberdelincuentes: copias de los correos electrónicos, facturas fraudulentas, el registro de llamadas del teléfono y las fechas de las comunicaciones.

5. Pon una denuncia

Pon una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Puedes acudir a la Guardia Civil, a la comisaría de la Policía, o al Juzgado de guardia más cercano.

6. Reclama al banco la devolución del dinero

Si el banco no te ha devuelto el dinero perdido, presenta una copia de la denuncia y solicita un «formulario de cargos no reconocidos» para exponer lo ocurrido.

¿El banco devuelve el dinero estafado?

Esta es una cuestión delicada. En el caso de las transferencias bancarias, el banco responsabiliza al usuario, alegando una negligencia grave por su parte. Si la víctima engañada por los ciberdelincuentes autoriza la operación utilizando la autenticación reforzada del cliente para verificar su identidad, se considera que ha dado su consentimiento para enviar el dinero. Por ello, el banco no está obligado a devolver el importe, por lo que solo queda reclamar el dinero por la vía judicial.

No obstante, la Ley de Servicios de Pago establece que el banco debe demostrar que la autorización no se vio afectada por ningún fallo técnico. Es decir, si no se exigieron las medidas de seguridad necesarias antes de enviar el dinero, la responsabilidad no recae únicamente sobre la víctima y el banco debe rectificar la operación no autorizada. Por eso es importante informar rápidamente al banco en cuanto sospeches que pueden haberte estafado.

Consejos para reconocer las posibles estafas

A pesar de que las tácticas de los ciberdelincuentes son cada vez más sofisticadas, hay algunas cosas que puedes hacer para protegerte de las estafas por transferencia bancaria. Estos son algunos consejos que te ayudarán a identificar posibles fraudes:

Cuando una empresa solicite el pago de una transferencia a un tercero por algún motivo sospechoso, exige siempre los datos bancarios completos y verifica la información directamente con tu proveedor de confianza.

Por norma general, desconfía de los datos bancarios que pertenezcan a cuentas fuera de la Unión Europea, ya que los estafadores suelen usar cuentas internacionales.

Cuando recibas un correo electrónico sospechoso, comprueba que la dirección del remitente sea correcta y no tenga una extensión inusual. Desconfía también de los mensajes mal redactados o con faltas de ortografía.

Nunca abras los archivos adjuntos de un correo electrónico sospechoso, especialmente si tienen una extensión extraña. Es posible que contengan un virus.

Protege tu ordenador con un software antivirus y utiliza contraseñas seguras.

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