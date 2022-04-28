¿Alguna vez te has equivocado al hacer una transferencia? Las transferencias bancarias son una de las operaciones financieras más utilizadas por los negocios para pagar las facturas de sus proveedores. Errar es humano, y es posible equivocarse al introducir los datos del destinatario, el importe, o incluso repetir una transferencia que ya se ha hecho por un despiste.

¿Es posible conseguir que el dinero se transfiera de nuevo a tu cuenta? ¿Está autorizado el banco a revertir la operación? ¿Cuánto tiempo tienes para cancelar una transferencia? Te enseñamos qué hacer si transfieres accidentalmente fondos a una cuenta bancaria equivocada.

¿Se puede cancelar una transferencia errónea?

Si te has equivocado al hacer una transferencia, no entres en pánico: tiene remedio. Ahora bien, dependiendo del tipo y estado de la transferencia, ponerle solución será más o menos rápido.

Una transferencia errónea se puede anular siempre y cuando el dinero todavía no se haya enviado desde tu cuenta a la cuenta del destinatario. En caso de que la transferencia ya se haya realizado, no podrás cancelar la operación. Entonces, en lugar de anularla, tendrás que pedir a tu banco que inicie los trámites para solicitar la devolución del importe al destinatario.

Hay varios tipos de transferencias, cada una con sus propios plazos de envío y márgenes de tiempo para cancelar una transferencia. Te los explicamos a continuación.

Transferencias inmediatas entre dos cuentas de la misma entidad

Las transferencias entre dos cuentas de la misma entidad bancaria, incluso aunque pertenezcan a dos titulares distintos, suelen enviarse de forma instantánea y no se pueden anular. Si envías una transferencia por error a una cuenta de tu mismo banco, tendrás que ponerte en contacto con el gestor o gestora que te hayan asignado para comunicar el error.

Tu gestor solicitará al beneficiario la devolución del dinero, pero no está autorizado a retirarlo de la cuenta sin el permiso del titular, por lo que tendrás que confiar en la buena fe de esa persona para devolver el dinero. Si el beneficiario se negara a devolverlo, estaría cometiendo un delito de apropiación indebida y podrás acogerte a la vía judicial para proceder a su reclamación y devolución.

Transferencias a una cuenta de otro banco distinto al origen

Las transferencias de dinero a una cuenta que pertenece a otro banco distinto al tuyo suelen tardar más en enviarse, por lo que el plazo para cancelar la transferencia es algo mayor que en el caso anterior. Los envíos a una cuenta de otra entidad bancaria suelen tardar un día hábil en completarse. Por eso, el plazo máximo para cancelar una transferencia es de un día hábil si la cancelas antes de la hora de corte de tu banco (es decir, cuando hace efectivas las operaciones del día), o dos días hábiles si gestionas la transferencia desde una sucursal.

Si no llegas a tiempo para cancelar la transferencia, tendrás que iniciar el proceso que te explicamos en el apartado anterior para que tu banco solicite al beneficiario la devolución del dinero.

Transferencia internacional

Las transferencias internacionales también se pueden cancelar. Si se trata de una transferencia a una cuenta bancaria dentro de la zona SEPA, el envío suele tardar un día hábil en completarse, así que tendrás que reaccionar lo antes posible y anular la transferencia dentro de ese margen de tiempo. Para las transferencias internacionales enviadas a un banco que se encuentra fuera de la zona SEPA, lo mejor es que consultes a tu gestor qué se puede hacer.

Cómo anular una transferencia

Como has visto, lo más importante es saber de cuánto tiempo dispones para cancelar la operación dependiendo del tipo de transferencia que hayas efectuado. Siempre que la transferencia no sea inmediata, podrás cancelarla manualmente desde la web de tu banco, hablar por teléfono con el servicio de atención al cliente o solicitar la cancelación en una sucursal.

¿Qué pasa si tardas un tiempo en darte cuenta del error? Según el Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE), que se encarga de vigilar y procesar las transacciones bancarias que se realizan en nuestro país, tendrás un plazo legal de 10 días para solicitar a tu gestor que contacte al beneficiario para revertir la operación.

Para poder identificar la transferencia errónea, deberás tener a mano los siguientes datos:

Nombre del beneficiario

Su número de cuenta

Importe de la transferencia

Fecha del envío

Concepto de la transferencia

Evita errores en el cobro de tus facturas

Las transferencias bancarias son la forma de pago más utilizada en las transacciones B2B, pero este método empieza a quedarse obsoleto. Cuando los negocios reciben los pagos de sus clientes mediante transferencias bancarias, no tienen ningún control sobre la fecha y el importe de la transferencia. Esta es la principal causa de los retrasos y errores en los pagos que afectan gravemente al flujo de caja de un negocio.

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