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Open banking

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Un tableau de bord plus performant, une expérience optimisée : nos mises à jour produit d’automne 2024
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Découvrez nos améliorations de cet automne

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Open banking
L’expérience de paiement entre dans une nouvelle ère
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Les paiements sont essentiels à votre activité. L’expérience des payeurs aussi. 

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Virement bancaire
Luttez contre la fraude avec le nouvel outil de vérification des comptes de GoCardless
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Rendre le paiement bancaire encore plus sûr pour les entreprises

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Webinar : Comment prévenir la fraude avec Verified Mandates
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Il n'est jamais trop tard !

Webinar
Paiements récurrents
GoCardless va acquérir la plateforme d’open banking Nordigen, associant une connectivité élargie en open banking à une expertise en paiements bancaires
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GoCardless proposera un accès gratuit aux données issues de l’open banking

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Comment choisir une solution d’open banking ?
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Les 8 dimensions des paiements : Réussite
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La vie chez GoCardless
Que sont les paiements de compte à compte (Account-to-Account ou A2A)?
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Vous pouvez désormais encaisser des paiements de banque à banque instantanément avec GoCardless
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Instant Bank Pay, notre première fonctionnalité qui s'appuie sur l’open banking.

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Facturation à grande échelle : Guide pour les services financiers
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Qu’est-ce que la DSP2 ?
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Pionniers et retardataires : l’open banking dans le monde
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Découvrez les avantages de l’open banking: de la sécurité aux économies de coûts

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Alerte, voici la révolution des données bancaires et des innovations associées.

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