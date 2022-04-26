TPE pour auto-entrepreneurs

Un auto-entrepreneur peut avoir besoin d’un terminal de paiement pour pouvoir encaisser de manière optimale les différents paiements par carte bancaire. En effet, à côté du chèque et des espèces, la carte bancaire avec le sans contact est le moyen de paiement le plus populaire chez les Français. Ainsi, 57 % des transactions sont effectuées avec une carte bancaire.*

Le terminal de paiement peut s’avérer être incontournable pour la plupart des auto-entrepreneurs. Cependant, on retrouve une multitude de types de TPE sur le marché. Chaque version s’adapte à un besoin bien précis. Il est vivement conseillé de prendre connaissance des différents terminaux de paiement disponibles sur le marché, pour effectuer un choix optimal et judicieux, qu’ils s’agissent d’un TPE fixe, un TPE mobile ou autre.

*(Source : Banque de France )

Les critères à retenir pour choisir un TPE

Le choix du terminal de paiement pour l’auto-entrepreneur devra prendre en considération plusieurs paramètres. Ces paramètres concernent notamment :

Le volume de transactions que l’auto-entrepreneur a anticipé par carte bancaire, que l’on pourra répertorier dans un logiciel de gestion comme Sage.

Faut-il une imprimante intégrée pour pouvoir imprimer les reçus de paiement ?

Est-ce que les transactions sont uniquement en euros ?

Le panier moyen par client.

Il est également essentiel de se pencher sur la tarification des établissements bancaires. Généralement, les TPE disponibles auprès des banques sont plutôt adaptés à des entreprises d’une certaine taille. Cependant, un indépendant pourra choisir une TPE au sein d’une fintech dont le coût d’achat et les taux de commissions sont beaucoup plus abordables.

Le terminal de paiement fixe

L’auto-entrepreneur peut opter pour le terminal de paiement fixe afin d’encaisser les paiements. Il est plutôt adapté aux entrepreneurs avec une boutique logée dans un local commercial. Il faudra disposer d’une prise téléphonique ou d’une connexion internet, pour pouvoir connecter le TPE fixe. Ce type de terminal de paiement devra être utilisé uniquement au comptoir et peut-être équipé d’un clavier extensible pour que les clients puissent saisir le code secret.

Le terminal de paiement mobile

Le TPE mobile nécessite de connecter l’appareil à un Smartphone. Il s’agit d’un boîtier électronique qui permet de finaliser les transactions par cartes bancaires. On trouve généralement sur le terminal de paiement mobile, plusieurs éléments comme le clavier numérique, une mini-imprimante et un écran tactile. Il dispose également d’une batterie qui permet de le déplacer et sera adapté pour des entrepreneurs nomades comme des prestations de services à domicile ou les commerçants ambulants.

Le lecteur de carte bancaire mobile

Le lecteur de carte bancaire mobile est notamment connecté sur un Smartphone. Il est généralement commercialisé sans engagement, avec une tarification réduite. Il est autonome pendant quelques heures et est compatible NFC. L’auto-entrepreneur pourra envoyer le reçu par SMS ou mail ou se procurer une imprimante compatible avec le lecteur de carte bancaire mobile.

Certains lecteurs sont très abordables et coûtent seulement 19 € HT. Cependant, certains appareils n’acceptent que les cartes bancaires Visa et Mastercard. L’auto-entrepreneur devra arbitrer dans le choix final avec les modes de paiement acceptés.

Le terminal de paiement virtuel

Le TPE virtuel permet à l’auto-entrepreneur de finaliser une transaction après l’achat d’un bien ou d’un service. Le terminal de paiement virtuel donne la possibilité à un entrepreneur de saisir manuellement des données bancaires de son client par téléphone ou sur ordinateur. Le TPE virtuel s’adresse particulièrement aux indépendants dans les professions libérales, avocat, médecin…

Il s’adresse notamment aux auto-entrepreneurs aptes à accepter des paiements par téléphone ou directement dans leur bureau. Il peut être utile pour les commandes par e-mail (transactions MOTO). Il est à noter qu’en distingue également les TPE santé qui permettent de lire par exemple les cartes bancaires et les cartes vitales.