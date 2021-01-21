Comment calculer le taux de marque ?

Pour être rentable, une entreprise se doit de faire plus de rentrées que de sorties d’argent, étant ainsi bénéficiaire. De nombreux indicateurs comptables peuvent aider à vérifier le statut d’une société.

Dans un précèdent article dédié à la marge commerciale, nous avions différencié marge commerciale et taux de marque, rapidement néanmoins.

Dans notre article d’aujourd’hui, nous allons donc nous concentrer sur ce dernier concept, plus en profondeur.

Qu’est-ce que le taux de marque ? Comment calculer cet indicateur de la rentabilité d’une entreprise ? Quelle est son utilité ? Toutes les réponses à vos questions en quelques lignes.

Qu’est-ce que le taux de marque ?

Le taux de marque est un indicateur de la rentabilité d’une société. On l’utilise en comptabilité pour connaître la part de marge commerciale dans le prix de vente d'un produit.

Le taux de marque est exprimé en pourcentage. Pour le calculer, on divise la marge de vente d'un produit (= prix de vente - prix d'achat) par le prix de vente.

Pour une entreprise, le taux de marque peut aider à estimer la rentabilité des ventes de produits en particulier, mais aussi à connaître la part de marge brute par rapport au prix de vente.

On peut aussi utiliser le taux de marque afin de définir le prix d’un produit. En effet, si l’entreprise connaît d’avance la marge qu’elle veut obtenir sur un produit, il lui est facile de calculer le prix de vente aux clients.

Pour faire simple et différencier facilement taux de marge et taux de marque, ce dernier étant le concept qui nous intéresse aujourd’hui, voici un petit résumé :

taux de marge : correspond au rapport entre la marge et le prix d’achat

taux de marque : correspond au rapport entre la marge et le prix de vente

Comme expliqué plus haut, le taux de marque se calcule en pourcentage, par rapport à une marge brute dégagée sur un produit donné.

Ainsi, on obtient le taux de marque d’un produit en divisant la marge commerciale par le prix de vente hors taxes.

Taux de marque = (marge brute / prix de vente HT) x 100

Exemple : une société vend un produit 1000 euros, hors taxes. Sur cette vente, l’entreprise réalise une marge brute d’un montant de 300 euros hors taxes. Le taux de marque commerciale est égal donc à 30%.

Le calcul est le suivant : (300/1000) * 100 = 30%.

Utilité du taux de marque

Quand vous créez votre entreprise, il est important de connaître le taux de marque moyen applicable dans la profession. Vous pourrez ainsi mettre en place un prévisionnel qui est en cohérence avec le marché actuel et vos concurrents.

Ainsi, il sera plus facile d’estimer les performances futures de l'entreprise, mais aussi et surtout d’appliquer un prix de vente adaptée, afin de ne pas être plus cher que la concurrence sans raison.

Il faut ensuite continuer de suivre cet indicateur tout au long de la durée de vie de l'entreprise, et de comparer le taux de marque réalisé avec le taux de marque moyen du secteur d'activité.

Cela vous permettra de rapidement déceler si le prix de vente est trop bas, ou si le prix d'achat est trop haut. Il sera alors peut-être temps de renégocier avec votre fournisseur ou de réajuster vos prix.

Plusieurs logiciels comptables vous permettent de réaliser le calcul du taux de marque en quelques clics. Vous pouvez consulter l’article sur les logiciels comptables ici pour en savoir plus. N’hésitez pas également à faire appel à des professionnels de la comptabilité pour vous aider, surtout au départ.