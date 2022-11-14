Meilleur logiciel de facturation pour Mac

Il existe de nombreux logiciels qui permettent aux entrepreneurs de remplir leurs obligations en matière de facturation et de comptabilité. Leur utilisation présente plusieurs avantages et permet aux entrepreneurs d’optimiser leur temps et se concentrer sur leur cœur de métier. La loi exige que toute entreprise qui vend des marchandises ou des services à d’autres professionnels doit éditer des factures avec des mentions obligatoires et une numérotation stricte.

La compatibilité du programme est un paramètre important à considérer lors du choix d’un logiciel de facturation. De nombreux éditeurs de logiciels s’appuient désormais sur une application web centrale qui peut être utilisée avec n’importe quel navigateur. Si ce n’est pas le cas ou si vous souhaitez toujours travailler avec une application installée sur l’ordinateur ou la tablette, vous devez vous assurer que sa version de bureau ou l’application s’exécute sur le système d’exploitation MacOS d’Apple et sur des appareils mobiles Apple – iPad ou iPhone.

Dans cet article, nous vous présentons les 7 meilleurs logiciels de facturation disponibles sur Mac.

Les critères de choix d’un logiciel de facturation pour Mac

Il existe des logiciels gratuits et payants, alors avant d’investir dans un logiciel de facturation pour Mac, nous vous conseillons d’évaluer vos besoins selon les critères suivants :

Taille d’entreprise

Les outils gratuits qui offrent des fonctionnalités de base (édition de devis et de factures, suivi des factures) peuvent être suffisants pour une TPE qui communique ensuite les informations financières à un expert-comptable. Pour une PME ou grande entreprise, avec leurs besoins en matière de déclaration de TVA ou liasse fiscale, des outils plus complexes conviendront mieux.

Fonctionnalités

Outre les fonctionnalités de facturation, les outils informatiques offrent des fonctions de gestion clients, gestion des dépenses et des tâches comptables ou synchronisation bancaire.

Il existe aussi des logiciels adaptés à des métiers spécifiques et qui offrent des fonctionnalités de gestion de stock ou de matériaux. Ainsi, ils peuvent aider dans la gestion d’autres tâches administratives et par conséquent, contribuer à un développement commercial plus rapide.

Votre projet professionnel

Avant de sélectionner un logiciel de facturation pour Mac, réfléchissez à votre projet professionnel et une possible évolution d’entreprise. Si vous gérez une micro-entreprise, vous préférez peut-être dans un premier temps un logiciel gratuit. Mais si votre activité se développe et dépasse un seuil de chiffre d’affaires, ou si vous souhaitez vous associer avec quelqu’un d’autre, il faudra changer de statut juridique. Il vaut mieux prévoir un outil comptable adapté à plusieurs structures.

Usage

Pensez à adapter vos outils à votre mode de travail. Si vous êtes un adepte de travail nomade ou passez beaucoup de temps chez les clients, vous bénéficierez d’un logiciel disponible sur iPad ou iPhone.

Notre choix des 7 meilleurs logiciels de facturation pour Mac payants et gratuits

Quickbooks

Un outil très complet, offrant la synchronisation avec les comptes bancaires et un tableau de bord pour analyser les résultats et résumer l’activité. Adapté à toutes les structures juridiques d’entreprise, Quickbooks offre plusieurs niveaux d’abonnement. Son essai gratuit de 30 jours vous permettra de choisir le forfait le mieux adapté à votre entreprise.

Sage 50

Un deuxième outil très complet qui vous offre 3 modules : Compta, Gestion ou Intégré (Compta + Gestion combinées). La version Gestion se concentre sur la facturation, la relation client, la gestion de stock et la trésorerie. Il n’existe pas à ce jour d’application mobile.

Freebe

Un logiciel de facturation spécifiquement dédié aux utilisateurs de Mac. Il s’adresse tout

particulièrement aux micro-entrepreneurs. Ainsi, il répond bien aux besoins de cette structure en offrant les fonctions d’édition de devis, de factures, un livre de recettes & dépenses et des déclarations URSSAF automatiques.

Evoliz

Disponible en trois forfaits mensuels, cet outil couvre l’ensemble des fonctions de facturation, de gestion de stock, de rapprochement bancaire et de pilotage d’activité. Ce n’est pas à proprement parler un outil de comptabilité ; il n’est donc pas adapté aux entreprises qui recherchent une solution logicielle à la fois de facturation et comptable.

Axonaut

Un logiciel entièrement en ligne et facile à prendre en main, il bénéficie d’un support technique illimité en France. Point fort : le pilotage de votre entreprise avec un tableau de bord d’accueil facilement personnalisable.

Billings Pro

Alors qu’il ne propose pas de version navigateur, il s’agit véritablement d’application de facturation pour Mac, mais également pour vos autres appareils Apple. Les applications se téléchargent gratuitement, mais il est nécessaire de posséder un abonnement pour pouvoir les utiliser. Toutefois, vous avez 30 jours d’essai gratuit pour le tester avant de vous décider.

Facture.net

Bien que gratuit, ce logiciel propose quelques fonctions de gestion des clients en plus des fonctions de base d’édition de factures et de devis. Il est aussi disponible en version mobile très fonctionnelle.

Choisir GoCardless pour automatiser les paiements à l’échéance de la facture

GoCardless se connecte à plus de 200 intégrations logicielles reconnues pour automatiser l’encaissement et le rapprochement des paiements et vous permet de collecter les paiements de factures sur les comptes bancaires de vos clients. L'encaissement est direct, à partir du compte bancaire, par le biais d'un prélèvement automatique à l’échéance de la facture. Ainsi, vous éliminez les retards de paiement, ce qui vous permet de gagner du temps et de l'argent, d'améliorer votre trésorerie et de réduire le stress.

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