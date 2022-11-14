Meilleur logiciel comptable association gratuit

Même si une association ne recherche pas à réaliser des bénéfices, son fonctionnement nécessite une gestion financière et par conséquent, est soumise aux obligations légales qui en découlent. La transparence vis-à-vis de tous les membres est aussi très importante. Il existe plusieurs logiciels qui répondent aux besoins des associations et qui permettent de gérer les membres, les dons, voire la communication. À minima, un logiciel de comptabilité pour association doit répondre aux besoins suivants : saisir les écritures comptables (recettes et dépenses) et les affecter au compte associé, ainsi qu’éditer les documents comptables (bilan, compte de résultat, grand livre, livre-journal…).

Critères de choix de logiciel de comptabilité pour une association

Fonctionnalités essentielles

La liste des fonctions suivantes résume les principaux besoins d’une association en matière de comptabilité :

saisie simplifiée des dépenses et recettes,

génération et export de documents comptables,

remise de chèques et d’espèces en banque,

rapprochement bancaire,

contributions volontaires en nature,

édition et envoi de reçus fiscaux,

consolidation des données comptables,

gestion de la TVA,

choix entre la comptabilité d’engagement ou de trésorerie.

Simplicité

Les adhérents et les trésoriers d’une association n’étant pas forcément des comptables, le logiciel doit être simple à utiliser. Dans ce contexte, être simple veut dire faciliter un rattrapage et une modification au cas d’erreur, ou une automatisation permettant d’éviter la saisie manuelle (et des erreurs).

Aspect collaboratif

Le logiciel de comptabilité est souvent utilisé par plusieurs personnes ou change de mains fréquemment. Il doit donc être collaboratif et faciliter les passations à de nouveaux trésoriers.

Coût

Si les solutions gratuites sont souvent privilégiées, définir les besoins et les gains attendus est une considération importante, comme c’est le cas pour une entreprise commerciale.

Sécurité

Une association détient des données sensibles (des données personnelles de ses adhérents). Pour limiter le risque d’erreur ou de fraude, son logiciel de comptabilité doit donc être fiable et stocker les données en toute sécurité.

Accompagnement et support

L’aspect support client est particulièrement pertinent dans le cas d’une association, un groupement de personnes bénévoles qui n’ont pas nécessairement de connaissances informatiques ou comptables. Comparez les outils du point de vue de disponibilité du service client, des supports pour les joindre, de la réactivité et qualité du service fourni.

Notre sélection des meilleurs logiciels de comptabilité gratuits pour une association

Notre liste inclut des logiciels qui offrent des versions gratuites de base et des outils libres, c’est-à-dire développés avec le code open source :

AssoConnect

De nombreux éditeurs de logiciels proposent une version de base gratuite et des versions payantes plus complètes. C’est le cas de cet outil, développé spécifiquement pour les associations. La version gratuite propose une plateforme de collecte et paiement, d’inscriptions (adhésions, dons, événements) et une assistance en ligne. Elle inclut 30 membres, 100 écritures par exercice comptable, 500 emails envoyés par mois et 5 Go de stockage.

B-association

Un logiciel de gestion complet, qui intègre des fonctionnalités comptables basiques en plus de la gestion des adhérents et des cotisations : édition de bilan, création de budget prévisionnel, suivi des stocks. Un bémol – dans sa version gratuite il est limité à moins de 40 membres.

Garradin

Un logiciel open source qui permet de saisir les opérations comptables et d’éditer tous les documents comptables obligatoires : bilan, compte de résultat, grand livre.

Diacamma

Un autre outil open source, dédié à la gestion pour associations sportives et culturelles et syndicats de copropriété. Il offre des fonctionnalités classiques pour la gestion comptable, administratives et financière d’une association, mais son installation et utilisation nécessite quelques connaissances techniques.

Bien sûr, l’option d’utilisation des outils bureautiques, tels que Microsoft Excel ou Google Sheets reste possible, mais ces solutions ne sont ni collaboratives ni sécurisées.

Choisir GoCardless pour automatiser les paiements à l’échéance de la facture

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