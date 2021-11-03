Les décideurs publics disposent de nombreux documents et indicateurs en vue de mettre en place les grandes orientations dans le cadre de la politique économique. On dénombre notamment la Balance des paiements qui est analysée de manière scrupuleuse par les différentes institutions comme la Banque Centrale.

Ce document a notamment pour objectif de mettre en place les grandes décisions dans le cadre de la politique économique et il s’agit d’un document comptable incontournable, dont il est important de comprendre les bases.

En quoi consiste la Balance des Paiements ?

Il est essentiel de définir en quoi consiste la balance des paiements pour pouvoir comprendre les rudiments de ce document comptable incontournable. Il s’agit d’un document qui recense des statistiques qui seront présentées sous forme comptable. La balance des paiements fait partie intégrante de la comptabilité nationale, qui consiste à effectuer le recensement des biens, revenus, services… des résidents d’un pays donné.

La Balance des Paiements respecte les règles de la comptabilité

Comme il s’agit d’un document comptable, la balance des paiements respecte un certain formalisme au niveau des écritures comptables. En effet, les différentes opérations qui sont recensées au sein du document doivent être équilibrées. Ainsi, on parle de l’enregistrement des opérations par rapport à un principe comptable que l’on nomme ‘’ partie double ‘’.

On recense les soldes intermédiaires qui sont en outre des sous-balances qui seront soit excédentaires ou déficitaires. Ainsi, on décompose ce document en plusieurs postes pour recenser les opérations en cours d’un pays donné comme la balance commerciale, le compte courant, les revenus primaires, les revenus secondaires, un compte financier…

La comptabilité européenne

La comptabilité européenne concernant la balance des paiements consiste à subdiviser le document comptable en trois sous-comptes :

la comptabilité des transactions courantes : il permet de recenser les échanges internationaux à travers la balance commerciale et les revenus du travail et du capital.

Le compte de capital : il met en exergue les opérations d’achats et les ventes d’actifs non-financiers (brevets par exemple).

Le compte financier : il recense l’ensemble des flux financiers par le biais des investissements directs à l’étranger, les réserves de changes… entre deux pays.

La comptabilité française

Comme la comptabilité, on recense différents postes comme le compte de capital et le compte financier, cependant la spécificité française de la balance de paiements est que l’on recense le compte courant qui constitue le troisième poste principale.

Le compte courant : il s’agit d’une sous-catégorie qui recense l’ensemble des échanges internationaux de biens. Ces échanges concernent notamment la balance commerciale en ce qui concerne l’échange des biens.

Le compte courant comporte également la balance des services. Lorsqu’on parle d’un solde négatif, cela veut dire que les importations sont supérieures aux exportations. Ce poste recense ainsi dans le cadre de la balance des paiements, l’ensemble des salaires et revenus dans le cadre des investissements. On parle des revenus des facteurs de production qui sont assimilés à des revenus primaires. On recense également les revenus secondaires comme l’aide internationale et l’envoi d’argent à l’étranger de la part de travailleurs.

Quelques notions sur le mode de calcul de la balance des paiement s

La balance des paiements doit respecter une règle incontournable. Il doit toujours être présenté à l’équilibre par l’addition de toutes les sous-catégories et postes. Le résultat final doit être égal à zéro.

Le document prévoit une marge d’erreur pour des opérations qui doivent se dérouler sur plusieurs périodes de temps, comme par exemple lorsqu’un état doit acheter des biens sur plusieurs années. Il y aura ainsi un décalage entre certains flux qui seront reportés dans le poste « erreurs et omissions ».

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