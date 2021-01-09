Comprendre les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)

Si vous avez une entreprise ou si vous travaillez dans la comptabilité, vous avez sans doute déjà vu passer l’acronyme SIG. Les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) sont en effet très utilisés pour étudier de façon fine les résultats financiers d’une entreprise. Découvrez-en plus sur les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG).

Que sont les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) ?

Les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) s’appuient sur le Plan Comptable Général (PCG). Ils regroupent un ensemble d’indicateurs financiers qui permettent de réaliser un bilan à la fin d’une période donnée. Les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) sont utiles afin de réaliser un point de la situation. Grâce à ces données, il est possible de :

Créer des tendances ;

Effectuer des comparatifs par rapport à une autre période donnée ;

Calculer la capacité d’autofinancement d’une entreprise.

En comptabilité, le solde intermédiaire de gestion permet de générer les ratios financiers et sert à l’établissement du prévisionnel financier. Concrètement, le Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion (TSIG) se présente sous la forme suivante :\

Soldes Intermédiaires de Gestion Exercice 2019 % du CA Chiffre d’affaires 280 810 100 % Ventes + Production réelle 280 810 100 % Achats consommés 45 867 16 % Marge globale 234 943 8 % Charges externes 38 067 14 % Valeur ajoutée 196 876 70 % Impôts et taxes 45 832 16 % Charges de personnel 128 046 46 % Excédent brut d’exploitation 22 998 8 % Dotations aux amortissements 5 840 21 % Résultats d’exploitation 17 158 6 % Charges financières 4 288 2 % Résultat financier -4 288 -2 % Résultat courant 12 870 5 % Impôt sur les bénéfices 1 930 1 % Résultat de l’exercice 10 940 4 % Capacité d’autofinancement 16 780 6 %

Si vous utilisez un logiciel de comptabilité comme Xero, vous trouverez facilement les données de base pour alimenter votre TSIG. Très souvent, il est utile de rajouter d’autres colonnes avec les données des exercices précédents. Cela permet de comparer les résultats et d’analyser l’évolution de l’entreprise.

Pour être pertinents, les SIG doivent intégrer certains indicateurs financiers. Nous vous détaillons ci-dessous ces indicateurs ainsi que la façon de les calculer et de les interpréter.

La marge commerciale ou marge de production

La marge commerciale est un terme employé pour les entreprises de négoce. La marge de production, quant à elle, concerne les entreprises de production. Cette marge est un indicateur primordial pour un chef d’entreprise.

Calcul : Ventes – Coût (d’achat ou de production)

La valeur ajoutée

La valeur ajoutée est un indicateur qui mesure la richesse brute créée par l’entreprise. Lorsqu’elle est décomposée par secteur, elle permet d’identifier quelles sont les activités créatrices de valeur pour une entreprise.

Calcul : Marge commerciale + Production de l’exercice – Consommations de l’exercice en provenance de tiers

L’Excédent Brut d’Exploitation (EBE)

L’EBE concerne le cash-flow (flux de trésorerie) d’une entreprise. Il ne tient donc pas compte de sa politique d’investissement ou de financement.

Calcul : Valeur ajoutée + Subventions – Impôts, taxes, versements assimilés – Charges liées au personnel

Le résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation traduit la capacité d’une entreprise à générer des fonds grâce à son activité. Cet indicateur détermine la performance économique d’une entreprise.

Calcul : Excédent brut d’exploitation + Reprises sur provisions d’exploitation + Autres produits d’exploitation – Dotation aux amortissements et provisions – Autres charges d’exploitation

Le résultat courant avant impôt

Le résultat courant avant impôt est la somme du résultat d’exploitation et du résultat financier. Cet indicateur renseigne sur la pertinence de la politique financière d’une entreprise et son impact sur son résultat d’exploitation.

Calcul : Résultat d’exploitation +/- Résultat financier

Le résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel traduit le résultat financier d’une opération « exceptionnelle » réalisée par l’entreprise. Il s’agit d’une transaction ponctuelle telle qu’une cession immobilière, un remboursement exceptionnel, etc.

Calcul : Produits exceptionnels – Charges exceptionnelles

Le résultat net

Le résultat net est l’indicateur qui indique si l’entreprise s’est appauvrie ou enrichie au cours d’une période donnée. Lorsqu’il est positif, ce résultat sert de base de calcul pour le versement des dividendes.