Télécharger et rédiger une facture d’hôtel

La facture d'hôtel est essentielle à côté de la mise en place du paiement en ligne pour collecter les paiements de ses hôtes. Ainsi, un gestionnaire d'hôtel doit être en mesure de rédiger une facture d'hôtel afin de pouvoir encaisser les paiements des clients dans les meilleures conditions. Il existe des modèles de facture d'hôtel disponibles en ligne.

Cet article vous détaille comment rédiger une facture d'hôtel et vous procurer un exemple de facture d'hôtel.

La réglementation en vigueur stipule qu’il est obligatoire pour l’hôtelier d’établir une facture que l’on appel “ note “ au-delà de 25 €. Le client peut également demander à l’hôtelier de transmettre une note quel que soit le montant de la prestation.

La facture d’hôtel doit ainsi contenir les informations suivantes :

Coordonnées de l'hôtel;

Date d’émission de la note/facture;

Date et lieu de la prestation;

Quantité et prix de chaque prestation;

Somme totale à payer hors taxes (HT);

Somme totale à régler toutes taxes comprises (TTC);

Le taux de TVA diffère selon les prestations, il y a un taux de 20 % pour la consommation de boissons alcoolisées, un taux intermédiaire de 10 % et un taux réduit à 5,5 % pour les produits à consommation différée;

Nom du client, sauf opposition de sa part.

Exemple de facture d’hôtel Voici ci-dessous un exemple de facture d’hôtel vierge que vous pouvez télécharger ici :

Modèle de facture d’hôtel à télécharger Nom et adresse de l’hôtel À l'attention de :

Numéro de facture : Adresse complète :

Date : Téléphone : XX/XX/XXXX Email : Moyen de paiement :

Montant à régler :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Services Quantité Prix Total

Nuits d’hôtel 3 55 165

Petit-déjeuner 2 Inclus 0

Déjeuner 2 15 30



TOTAL HT : TOTAL TTC :

Une fintech comme GoCardless propose un service de passerelle de paiement afin de pouvoir traiter les paiements de réservations des clients par prélèvement SEPA. Une passerelle de paiement donne la possibilité de collecter les paiements des clients ainsi que les données bancaires des clients en toute sécurité. Ainsi, vous serez en mesure de proposer un système de paiement en ligne pour votre hôtel.

Après l’édition de la facture d’hôtel, il est essentiel de se pencher sur la mise en place d’une solution de collecte des paiements récurrents et ponctuels optimale. Une fintech comme GoCardless propose des interfaces de paiements avec la possibilité d’obtenir des taux de conversion très élevés lors du processus de réservation. Ces pages de paiement permettent de se faire payer de manière optimale et de générer une variété de formats : pages hébergées, des modules d'insertion et des options personnalisées.

GoCardless propose de collecter chaque paiement via le prélèvement SEPA sur les comptes bancaires des hôtes. Vous aurez la possibilité de proposer un processus de collecte de paiement optimal et entièrement sécurisé. Tout cela peut être mis en place après l’émission de la facture d’hôtel avec une entreprise partenaire comme Sage qui est un logiciel de facturation.

La facture émise par Sage sera une facture d’hôtel qui respecte les normes et la réglementation en vigueur. Le paiement sera collecté par GoCardless par prélèvement automatique. Ce qui permet ainsi d’éditer une facture avec Sage et de rapprocher le paiement de chaque facture effectué par la fintech. Vous serez en mesure de visualiser le statut du paiement de chaque facture sur le tableau de bord de GoCardless.

La mise en place d’une solution de collecte des paiements en ligne de GoCardless pour son hôtel est à prendre en compte. Il est possible de définir la date de collecte du paiement de la facture d’hôtel et la somme à prélever. GoCardless apporte ainsi une visibilité complète sur le processus de paiement. Ainsi, grâce à GoCardless, les clients ont consacré une baisse de 59 % du temps consacré à la gestion des paiements des clients.