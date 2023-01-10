Proposer le paiement en ligne pour un hôtel

Le milieu hôtelier est marqué par une pratique ancienne et courante par l’encaissement du paiement de la réservation à la fin du séjour. Cependant, il est possible de proposer un système de paiement en ligne pour son hôtel. Un système de paiement en ligne pour un hôtel nécessite de sécuriser au maximum la transaction pour pouvoir prévenir les risques d’impayés et les retards de paiement.

Cet article vous indique comment proposer un système de paiement en ligne pour son hôtel afin de gérer de manière optimale le processus d’encaissement de la réservation jusqu’au check-out.

Paiement VAD sur un terminal de paiement : pour pouvoir proposer un paiement en ligne pour son hôtel vous pouvez utiliser un terminal de paiement électronique. Le contrat VAD permet de réaliser une vente à distance entre le gestionnaire hôtelier et son établissement bancaire en saisissant le numéro de carte bancaire du client. La banque se charge du traitement complet de la transaction et agit en qualité de Prestataire de Service de Paiement (PSP). Cela permet en outre aux clients d’effectuer une réservation à distance sur votre site internet sans avoir à se rendre à la réception. Il est à prévoir des commissions selon la carte de débit ou de crédit qui sera utilisée.

TPE virtuel : le terminal virtuel de paiement n’est nullement un terminal de paiement électronique physique. Vous devrez saisir simplement les coordonnées bancaires du client sur une interface web sécurisée. Comme le tpe physique, vous aurez la possibilité de valider des réservations par téléphone via le tpe virtuel. Il est à prévoir des commissions sur chaque paiement car il est nécessaire de souscrire un contrat de vente à distance sécurisé (VADS).

Une solution hybride : certaines entreprises proposent une solution qui permet de ne pas souscrire un contrat VADS avec une banque. Ces solutions utilisent un établissement financier pour collecter le paiement qui sera par la suite reversé à l’hôtel. Ce type de solution facturent des commissions plus élevées avec un frais fixe et variable pour chaque transaction. Les fonds sont ensuite crédités sur le compte marchand de l’hôtelier.

Il peut être fastidieux de devoir choisir entre toutes ces solutions de paiement disponibles. Il est cependant possible d’opter pour une passerelle de paiement comme GoCardless.

Une fintech comme GoCardless se place comme étant une passerelle de paiement pour accepter les paiements de réservations des clients par carte de débit ou de crédit. Une passerelle de paiement permet de collecter les données bancaires de vos clients en toute sécurité pour proposer un système de réservation et de paiement en ligne pour votre hôtel.

Il est nécessaire de différencier la passerelle de paiement du processeur de paiement. Une passerelle de paiement est différente d'un processeur de paiement, qui est un service qui effectue le lien entre la banque du client et le compte marchand de l’établissement hôtelier pour faciliter le transfert d’argent.

GoCardless propose des interfaces de paiements qui permettent d’obtenir des taux de conversion très élevés lors de la réservation d’une chambre d’hôtel. En effet, il s’agit de pages de paiement qui permettent de collecter le paiement dans une variété de formats : pages hébergées, des modules d'insertion et des options personnalisées.

La fintech propose la collecte du paiement via le prélèvement automatique sur les comptes bancaires de vos clients. Vous aurez la possibilité de proposer un processus de collecte de paiement optimal et entièrement sécurisé après l’émission d'une facture avec une entreprise partenaire comme Sage qui est un logiciel de facturation.

Il s’agit d’une solution de paiement en ligne pour son hôtel à prendre en considération. Vous pouvez définir la date de paiement et la somme à prélever et vous serez à même d’obtenir une visibilité complète sur le processus de paiement. Ainsi, grâce à GoCardless, les clients ont consacré une baisse de 59 % du temps consacré à la gestion des paiements des clients.