Si vous gérez une organisation à but non lucratif, viendra nécessairement la question de la collecte des cotisations de l’association. En effet, l’appel de cotisation des adhérents d’une association dans le cadre de la loi 1901 est essentiel pour le bon fonctionnement de la structure. Différents aspects de la cotisation que les adhérents seront à prendre en considération comme la somme, l’échéance de paiement, le montant… et seront notamment déterminés par les statuts de l’association.

Ainsi, vous êtes certainement à la recherche d’une solution de collecte des paiements des cotisations de votre association. Lisez la suite pour connaître les différents aspects à prendre en considération pour collecter les cotisations d’une association.

Le prélèvement automatique pour collecter les cotisations de l'association

Qu’il s’agisse de la collecte des cotisations de l’association ou encore des donations, le prélèvement automatique constitue une solution de choix pour collecter les cotisations des adhérents de l'association. Une fintech comme GoCardless travaille en collaboration avec de nombreuses associations et fournit une solution de collecte des paiements récurrents et ponctuels pour les recettes des associations.

Vous avez la possibilité de mettre une solution de prélèvement SEPA en toute facilité avec GoCardless. La solution de collecte des paiements est très facile à mettre en place et vous pourrez ouvrir un compte en toute facilité pour votre association.

Ainsi, le prélèvement SEPA apporte deux avantages non-négligeables pour les comptables, trésoriers ou présidents d’associations :

Réduction des coûts de collecte des cotisations de l'association;

Réduction des coûts de comptabilité et d’administration.

1er avantage : Réduction des coûts de collecte des cotisations de l'association

La collecte des paiements des cotisations des adhérents de l’association peut représenter un certain coût pour la structure associative. Ainsi, la collecte via les cartes de débit ou de crédit représente par exemple un coût de 2-3 % par transaction avec la collecte d’une somme fixe de 0,20 € à 0,30 € .

L’utilisation du prélèvement SEPA via GoCardless permet notamment de réduire de manière considérable les appels à cotisation de l’association. La fintech propose un coût fixe de 1 % + 0,20 € par transaction avec l'opportunité de réduire les coûts de collecte des paiements des cotisations d’une association de 56 % pour remplir les objectifs d’un appel de cotisation d’une association.

Le partenariat entre GoCardless et le logiciel pour associations Ohme permet de simplifier la collecte des cotisations annuelles des adhérents :

Encouragez les adhérents à payer par GoCardless en envoyant un lien depuis un compte Ohme;

L’adhérent doit saisir ses coordonnées bancaires en ligne pour autoriser le prélèvement SEPA depuis son compte bancaire.

Soyez payé automatiquement : GoCardless prévient l’adhérent de l’association que le paiement est dû.

2 ème avantage : Réduction des coûts de comptabilité et d’administration

Prendre le paiement d’une cotisation d’un adhérent d’une association par chèque, espèce est véritablement compliqué au niveau administratif pour les associations, surtout lorsque la structure n’a pas encore automatisé la collecte des paiements des adhérents.

Cependant, le prélèvement SEPA permet d'automatiser la collecte des cotisations d’une association. Le gestionnaire aura une véritable visibilité sur la date de paiement de chaque cotisation sans avoir à vérifier les relevés de comptes de la structure associative. Une fintech comme GoCardless oeuvre dans ce sens et permet notamment de savoir quand un adhérent a par exemple annulé le prélèvement automatique.

Il est à noter que GoCardless est compatible avec plus de 350 partenaires pour simplifier la gestion de votre association. Après avoir mis en place une solution de collecte des paiements des cotisations des adhérents, il est possible de relier la solution avec un logiciel de comptabilité pour votre association comme Ohme.

Les résultats sont ainsi au rendez-vous :