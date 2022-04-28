Pasarelas de pago WooCommerce

Si gestionas tu propia tienda en línea con Wordpress, conocerás muy bien WooCommerce. Sin embargo, el éxito de tu tienda y el buen procesamiento de tus pagos son dos cosas bien distintas.

Asegúrate de utilizar las mejores pasarelas de pago para WooCommerce para una buena gestión de tus finanzas y el éxito de la experiencia de los clientes.

¿Qué es una pasarela de pago?

Una pasarela de pago es un sistema que permite procesar de forma rápida y segura los pagos de tus clientes.

Si lo que buscas es aumentar la confianza de tu marca, te recomendamos que optes por una pasarela de pago en WooCommerce que sea fiable, puesto que nadie querrá utilizar un método de pago poco conocido o con comisiones demasiado elevadas.

Las pasarelas de pago se pueden implementar directamente en tu sitio web, pero también puedes redirigir a tus clientes a otra página. Ambas opciones son adecuadas para cobrar de forma segura.

Antes de empezar…

Antes de elegir tu pasarela de pago en WooCommerce, echa un vistazo a los datos de tu ecommerce para saber dónde se encuentran exactamente tus clientes y así escoger una pasarela que cubra su zona.

Puede que tú te encuentres en España, pero si la mayoría de tus clientes está en otro país, el procesador de pagos elegido no te va a servir de mucho.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que para utilizar una pasarela de pago hace falta un certificado SSL para reflejar el nivel de seguridad de tu sitio web. Hoy en día, los clientes son conscientes de los riesgos de comprar en tiendas online poco seguras, así que la falta del candado en la barra de direcciones hará que se echen para atrás.

Las 5 mejores pasarelas de pago para WooCommerce

Bizum. Es una pasarela de pago que se ha popularizado en los últimos años por su facilidad de enviar y recibir dinero a través del móvil. Para implementarla en WooCommerce, es necesario instalar un plugin, ya sea Bizum WooCommerce o RedSys Gateway. La ventaja de utilizar Bizum es que no hay ningún coste, ni para el emisor ni para el receptor. Revolut. Es perfecta tanto si eres un particular como si tienes un negocio. Estas son sus principales ventajas:

Te permite enviar y recibir pagos internacionales sin comisiones.

Puedes cambiar el dinero en más de 150 monedas sin comisión.

Puedes dividir los ingresos por categorías, clientes, tipos, etc.

La primera tarjeta Revolut es gratuita, aunque se aplica una tasa de entrega.

Tasa de suscripción gratuita.

Los 5 primeros reintegros en cajeros automáticos (hasta un total de 200 $ por mes) son gratuitos.

Braintree. Es la opción perfecta si te gusta PayPal pero estás buscando algo gratuito. No hay cargos mensuales y acepta todas las principales tarjetas de crédito, además de carteras virtuales como Apple Pay y Android Pay. La tarifa por transacción es de un 2,9 % + 25 céntimos. Stripe. Con esta pasarela puedes gestionar los cobros recurrentes de tu empresa y procesar reembolsos de forma automática. Acepta todas las principales tarjetas de créditos y pagos a través de Apple. No se aplica una cuota mensual, pero la tarifa por transacción es de un 2,9 % + 25 céntimos para pagos con tarjetas no europeas. En el caso de las tarjetas europeas, la comisión será de un 1,4 % + 25 céntimos. Google Pay. Está integrado en Chrome, por lo que si utilizas este navegador también podrás utilizar este método de pago. Se le llama “pago a un clic” por su facilidad de uso. No es necesario que el cliente introduzca cada vez sus datos de pago ya que estarán previamente asociados a la cuenta de Google. No hay ninguna comisión para los negocios que aceptan pagos a través de esta pasarela.

Siempre a tu disposición

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