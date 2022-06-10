Pagos seguros para tu empresa

Tras la pandemia de Covid-19, las ventas online se han disparado en todo el mundo. Sin embargo, España es uno de los pocos países que han registrado un incremento más elevado del comercio electrónico. Según datos del Shopping Index de Salesforce, en el primer trimestre de 2022, los ingresos generados por el comercio electrónico subieron un 6 %, mientras que a nivel global hubo una caída del 3 %.

Los pagos por internet se han vuelto cada vez más habituales y, con ellos, también las estafas. Por este motivo, es importante conocer las formas de pago por internet seguras con el fin de evitar sorpresas inesperadas. En este artículo, veremos cuáles son los mejores y más seguros métodos de pago que puedes utilizar para tu empresa.

Pago con tarjeta

El pago con tarjeta puede considerarse ya un método tradicional, aunque sigue siendo uno de los métodos más populares para efectuar un pago seguro.

Con este método, el usuario puede operar con la cantidad de dinero que tiene en su cuenta bancaria. A pesar de disponer de complejos sistemas de verificación de la identidad, siempre hay que estar al tanto de las nuevas técnicas de fraude y robo utilizadas por los ladrones.

Transferencia bancaria

Es el método de pago por excelencia y que encontraremos disponible en algunos e-commerce. Se considera una forma de pago seguro puesto que no es necesario proporcionar nuestros datos, aunque necesitaremos el número de cuenta del vendedor para efectuar la transacción.

Monedero virtual

Si tenemos una tarjeta podemos fácilmente asociarla a un monedero virtual para efectuar operaciones únicamente con nuestro Smartphone. Los monederos virtuales más conocidos son Google Pay, Apple Pay y Samsung Pay, pero cada banco dispone de una aplicación móvil que también permite pagar con el Smartphone.

Redsys

Es una de las formas de pago más populares en España. Se trata de una plataforma de pago virtual que permite pagar desde tarjetas de crédito y débito, actuando como intermediario entre el banco asociado a una tienda online y el comprador. Técnicamente, es un terminal de punto de venta y lleva operando desde hace 35 años, antes de que surgiera el comercio electrónico.

Enlaces de pago

Es una alternativa segura en el caso de que no se quiera optar por una pasarela de pago. El comercio genera un enlace automático tras cumplimentar un formulario y luego se lo envía al cliente a través de cualquier medio para que pueda acceder directamente a la página de pago.

Stripe

Entre las formas de pago seguras se encuentra Stripe, una plataforma de pago online que se integra directamente en la web del ecommerce en lugar de redirigir al cliente a otra página web para realizar el pago. Esto quiere decir que,cuando efectuemos el pago a través de ella, no nos redirigirá a otra página web para realizar el pago.

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